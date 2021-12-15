Космическая сфера и "гиперактивность" в Twitter: Financial Times назвало Илона Маска "Человеком года-2021"

Маск также имеет такое звание от Time.

Британское издание Financial Times назвало руководителя американских компаний Tesla и SpaceX Илона Маска "Человеком года-2021".

Информация об этом появилась на официальном сайте Financial Times.

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Издание отмечает, что Маск в течение десятилетия способствовал тому, чтобы автомобильные компании начали инвестировать в создание экологического транспорта. К слову, сам миллиардер начал производить электромобили около десяти лет назад.

Financial Times также отметила достижение Маски в космической сфере, продвижение им криптовалют в сети, а также его "гиперактивность" в Twitter.

Причем Elon Musk может быть определенной фигурой, она является одним из наиболее transformational business figures of our era. В этом письме, наш editor @khalafroula sets out why we named him the FT's Person of the Year https://t.co/tI195FGNt4 — Financial Times (@FinancialTimes) December 15, 2021

"В течение длительного периода времени представители автоиндустрии называли Tesla и меня лично дураками и лгунами. Они говорили, что электрокары не будут работать. Если бы они это сделали, никто бы их не купил. Меня очень вдохновляет то, что другие автопроизводители говорят. Мы сделали Tesla в основном с отчаяния. Не потому, что считали это прибыльным, а чтобы показать — это возможно", — заявил Илон Маск в интервью газете.

Как сообщалось, по версии издания Time, человеком года-2021 стал американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Сейчас миллиардер к тому же самый богатый человек за всю историю. По состоянию на 13 декабря Маск остается самым богатым человеком на планете за всю историю с состоянием более $250 миллиардов.

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