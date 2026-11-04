«Космические лазеры не сработали»: Маск отреагировал на поражение республиканцев, которым дал $445 млн

Илон Маск отреагировал на поражение республиканцев / © Associated Press

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Многомиллионная «инвестиция» Илона Маска в Республиканскую партию вряд ли окупилась, ведь демократы вырвали победу на промежуточных выборах в Конгресс США в 2026 году. Более $445 млн не помогли республиканцам удержаться на коне. Илон Маск впервые отреагировал на результаты выборов.

Реакция Илона Маска на поражение республиканцев

Американский миллиардер Илон Маск впервые прокомментировал результаты выборов, на которых Республиканская партия потерпела поражение, несмотря на оказанную им финансовую поддержку.

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4 ноября в своей соцсети X он опубликовал сообщение:

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«Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы в этот раз не сработали», — коротко написал он.

О «пожертвованиях» Маска на республиканцев

Издание Bloomberg сообщало, что самый богатый человек мира — Илон Маск — выделил более 445 миллионов долларов на финансирование избирательной кампании Республиканской партии в текущем избирательном цикле. Благодаря такому вливанию средств он вошел в число крупнейших доноров политических групп в истории США.

Свежие данные Федеральной избирательной комиссии свидетельствуют, что в течение первых двух недель октября бизнесмен перечислил $77 миллионов в собственный суперкомитет America PAC. Эти средства направлялись на агитацию перед ноябрьскими промежуточными выборами. В общей сложности с момента перезапуска этой структуры в июле Маск вложил в нее $355 миллионов, что равняется примерно $3,6 миллиона каждый день.

Общий бюджет Республиканской партии, ее профильных конгрессных фондов и комитета Дональда Трампа MAGA Inc. достиг $2,1 миллиарда по состоянию на 14 октября. Демократические структуры за тот же период сумели привлечь $1,4 миллиарда.

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Именно деньги Маска стали основой партийной казны: они пошли как на многомиллионную кампанию в пользу генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, так и на выделение $1,5 миллиона группе, выступающей за отмену рейтингового голосования на Аляске, которое вредит позициям республиканцев.

Для самого бизнесмена итоги выборов имеют практическое значение. Все его ключевые предприятия — SpaceX, Tesla Inc., The Boring Company и Neuralink — тесно связаны с решениями федеральных регуляторов. Кроме того, его деятельность во главе инициативы DOGE, направленной на радикальное сокращение госаппарата, окажется под пристальным контролем в случае победы демократов.

Эпицентром финансовых инвестирований Маска стал Техас, где сосредоточен его бизнес. Бизнесмен направил более $200 миллионов в поддержку скандального генпрокурора Кена Пакстона в сенатской гонке против демократа Джеймса Таларико.

В общей сложности America PAC потратила десятки миллионов долларов на агитацию «от двери до двери», смс-рассылки и рекламу в ключевых штатах — Огайо, Мичиган, Айова, Мэн. Маск обошел всех крупнейших политических доноров США, включая Джорджа Сороса и Майкла Блумберга.

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Демократы вырвали контроль над Конгрессом США: главное

Напомним, Демократическая партия США одержала победу на промежуточных выборах в Конгресс 2026 года, одержав большинство в Сенате и лидируя в Палате представителей. Сенсационные результаты зафиксированы в традиционно «красных» штатах, в частности, в Техасе, где демократ Джеймс Таларико победил Кена Пакстона. Кроме того, ряд известных республиканцев, среди которых Виктория Спартц и Брайан Фицпатрик, потеряли свои места в нижней палате.

Реагируя на результаты, Дональд Трамп заявил, что республиканцы бы победили, если бы его имя фигурировало в бюллетенях, а также выразил удивление поражением части кандидатов. В то же время глава Белого дома сменил риторику по экономическим проблемам: он назвал главной причиной высоких цен на топливо ситуацию вокруг Ирана, а не украинские удары по российским НПЗ. Несмотря на недовольство результатами, Трамп заверил о готовности сотрудничать с демократами и признать итоги голосования.

Аналитики и СМИ описывают поражение республиканцев как следствие недовольства избирателей высокой стоимостью жизни и затяжной войной с Ираном. Поскольку партия впервые за 20 лет рискует потерять контроль над обеими палатами, ожидается, что Трамп будет чаще принимать решение в обход законодателей с помощью президентских указов, а также будет активно применять право вето против инициатив большинства.

Победа дает демократам мощные рычаги влияния: возможность блокировать кадровые назначения Трампа, влиять на бюджетный процесс и инициировать парламентские расследования деятельности администрации с перспективой процедуры импичмента. Поскольку Конституция запрещает Трампу баллотироваться на третий срок, по мере приближающихся выборов 2028 года все больше республиканцев могут начать публично дистанцироваться от действующего президента и его движения MAGA.

Результаты промежуточных выборов в США издание Mother Jones назвало «синим цунами», ведь поражение республиканцев сразу в обеих палатах Конгресса стало лишь третьим случаем за последние 70 лет. По данным анализа The New York Times, накануне голосования Дональд Трамп имел самый низкий рейтинг одобрения среди всех американских президентов, начиная со времен Гарри Трумэна в 1946 году.

Кроме выборов в Сенат, демократы получили реванш и на выборах губернатора Техаса, где Джина Инохоса одолела действующего главу штата Грега Эбботта. Кроме того, в сенатской гонке в Джорджии свой мандат успешно сохранил демократ Джон Оссофф.

Среди дополнительных факторов, которые отвернули избирателей от Республиканской партии, обозреватели выделяют не только экономические трудности, но и жесткую иммиграционную политику администрации, введение новых торговых пошлин, а также противоречивое сближение Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

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