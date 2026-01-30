Космические секреты Пентагона: США показали спутники-шпионы времен холодной войны

Спутник-шпион США JUMPSEAT

Реклама

Национальное управление военно-космической разведки США (NRO) сняло гриф «совершенно секретно» с одной из самых успешных разведывательных программ времен холодной войны. NRO официально рассекретило существование программы JUMPSEAT – первого поколения американских спутников, собиравших данные с высокоэллиптической орбиты. Эта система стала «ушами» Вашингтона в самые горячие моменты противостояния с Москвой.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте NRO.

Почему это было революционно

В первые годы космической эры США использовали спутники на низкой околоземной орбите (например, GRAB и POPPY). Они быстро пролетали над территорией СССР, имея очень мало времени для перехвата радиосигналов.

Реклама

Пентагон нужен был «наблюдатель», который мог бы «висеть» над Советским Союзом часами.

Решением стала так называемая орбита "Молния" (или HEO).

Это сильно извлеченная эллиптическая траектория, которую первыми стали использовать советские ученые для своих спутников связи. Особенность этой орбиты в том, что спутник проводит большую часть времени в самой высокой точке (апогее) именно над Северным полушарием.

Американцы решили использовать этот феномен против своих противников. В рамках секретного проекта EARPOP (Военно-воздушные силы США совместно с NRO) создали аппараты, которые «зависали» над СССР и беспрепятственно «пылесосили» радиоэфир.

Реклама

Что они слышали

С 1971 по 1987 год было запущено 8 миссий JUMPSEAT (номера 7701-7708). Их главной задачей было:

Перехват телеметрии: сбор данных по испытаниям новых советских ракет и систем вооружения.

Мониторинг ПВО: выявление работы радаров и оборонных систем.

Коммуникационное исследование: прослушивание каналов связи военного руководства.

«Историческое значение JUMPSEAT невозможно переоценить. Его орбита предоставила США новую точку обзора для сбора уникальных и критически важных разведданных», - заявил доктор Джеймс Аутзен, директор Центра изучения национальной разведки NRO.

Долгожители шпионажа

Эти спутники оказались столь надежными, что пережили и холодную войну, и сам Советский Союз.

Эхническое строение спутника JUMPSEAT. Источник: NRO

Последние аппараты серии JUMPSEAT продолжали работать в режиме ретрансляторов до 2006 года, когда их окончательно вывели из эксплуатации.

Реклама

Рассекречивание этой программы проливает свет на то, как именно США узнавали ядерный потенциал СССР и предотвращали неожиданные угрозы во второй половине XX века.

Напомним, Россия готовится к тотальной войне в космосе и создает потенциально угрожающий арсенал оружия, способный обеспечить победу над Западом. Но, по словам одного из экспертов, угроза со стороны России — скорее форма саботажа.