"Космические суши" от NASA: как астронавты готовят любимую еду на МКС

NASA смогло отправить людей на Луну, марсоходы на Марс и зонды к кольцам Сатурна. Однако похоже, что космическое агентство еще не научилось готовить приличные суши в космосе. Недавно NASA поделилось фотографией суши, приготовленных астронавтами на борту Международной космической станции (МКС), которое вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.

«Почти вся еда для наших астронавтов должна быть доставлена с Земли в плотно упакованных космических контейнерах. Она должна иметь длительный срок хранения и быть безопасной», – объяснили в NASA.

Это заставляет астронавтов проявлять незаурядную креативность в своих кулинарных экспериментах.

«Изысканная тюремная пища»: реакция Сети

Несмотря на то, что на борту МКС есть такие ингредиенты, как морские водоросли, тунец и рис, космические «суши» совсем не похожи на традиционные роллы, популярные на Земле. Кушанье состоит из квадратиков водорослей, на которые выложены комочки риса и кусочки тунца. Суши держат свою форму благодаря поверхностному натяжению влаги. Рядом также находился коктейль из креветок, состоящий из цельнозернового крекера, сверху которого положена подозрительно оранжевая креветка, закрепленная соусом.

"Это почти изысканная тюремная еда", - написал один из пользователей под фото, опубликованным NASA в Instagram.

Остальные комментаторы не менее скептически отнеслись к блюду.

«3/10 на Земле. 10/10 в космосе», — прокомментировал один из них, подчеркивая, что в условиях невесомости даже такая еда может показаться деликатесом.

Креативные решения в условиях невесомости

Это не первый случай, когда астронавты NASA демонстрируют свои попытки воспроизвести любимые блюда в космосе. Ранее в этом году астронавт Джонни Ким поделился фотографией «чизбургера», парящего в невесомости. Несмотря на отсутствие вблизи продуктового магазина, его закуска состояла из пяти ингредиентов: пшеничного крекера вместо булочки, куска говядины и сырного спреда.

«Скучаю по тому, как готовил для своей семьи. Но это меня тоже по-своему радует», — написал астронавт в Twitter, показав, что даже в условиях ограниченных ресурсов можно создать привычное и любимое блюдо.

Напомним, у астронавтов на МКС нет души, но голову моют регулярно. Они рассказали, как это происходит в условиях невесомости и что происходит с водой после мытья.