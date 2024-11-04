Космические технологии и рис: чем Россия платит КНДР за участие в войне против Украины

Северная Корея получит от России 600-700 тысяч тонн риса, передовые космические технологии, а военные, которые будут воевать вместе с россиянами, — зарплату в 2 тысячи долларов.

Об этом сообщила разведка Южной Кореи, пишет издание Korea Herald.

По данным разведки, к войне против Украины присоединятся около 10 тысяч солдат из КНДР. В то же время еще 4 тысячи северокорейцев работают в России и получают в среднем 800 долларов в месяц.

Институт стратегии национальной безопасности — аналитический центр, связанный с разведкой Сеула, считает, что решение Северной Кореи направить войска в Россию за несколько недель до президентских выборов в США основывается на вере в победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который заявлял о скором завершении войны в Украине в случае его прихода к власти.

Северная Корея потеряет ценность для России, если война прекратится. Поэтому Пхеньян решил сделать военные связи с РФ более прочными. Военное сотрудничество с Россией может дать Пхеньяну не только валюту, продовольствие и технологии, но и рычаг влияния на Москву, если КНДР понадобится помощь в случае непредсказуемой ситуации на Корейском полуострове", – пишут журналисты.

Напомним, президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение во время визита Путина в Пхеньян в июне.

Нижняя палата российского парламента, Государственная дума, 24 октября проголосовала за ратификацию договора о партнерстве между Россией и Северной Кореей.

У Украины есть информация, что ведутся переговоры между Россией и КНДР по отправке инженерных войск, а также гражданских из Северной Кореи для работы на военных заводах РФ, рассказал 31 октября президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

По его словам, сначала КНДР передала России 3,5 миллиона артиллерийских снарядов, ракеты, а теперь отправила военных.

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