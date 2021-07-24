Космический аппарат Илона Маска будет исследовать ледяную Европу в поисках условий для жизни

Космический аппарат Илона Маска будет исследовать ледяную Европу в поисках условий для жизни

Запуск зонда к спутнику Юпитера обойдется NASA 178 миллионов долларов.

Компания американского изобретателя и предпринимателя Илона Маска SpaceX получила контракт на запуск космического зонда NASA на ледяной спутник Юпитера — Европу. Об этом сообщает Reuters.

По своим размерам покрытый льдом спутника Юпитера уступает Луне. Его исследования являются составной космической программы поисков жизни в Солнечной системе.

Собственно главной задачей этой миссии будет поиск пригодных для развития жизни условий. Зонд, в частности, должен создать изображение поверхности Европы с высоким разрешением, определить ее состав, измерить толщину ледяной оболочки и определить глубины и уровень солености океана.

Еще в 1997 году на Европе было зафиксировано изгиб магнитного поля, который, как предполагают ученые, был вызван мощным гейзером. Это породило гипотезу о существовании океана под поверхностью спутника.

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Первая миссия на Европу запланирована в октябре 2024 года. Доставить зонд должна ракета Falcon Heavy из космического центра Кеннеди во Флориде.

Общая сумма контракта на услуги по запуску, которую получит компания Илона Маска, составит около 178 млн долларов.

Напомним, ранее основатель американской компании SpaceX Илон Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы. Для этого, по его мнению, нужно использовать антиматерию.

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