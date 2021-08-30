Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Космический "грузовик" Илона Маска доставила продукты на МКС: видео стыковки

Космический "грузовик" Илона Маска доставила продукты на МКС: видео стыковки

Фото: Twitter/NASA

Новая версия корабля способна доставлять на орбиту на 20% больше груза.

В понедельник, 30 августа, модифицированный грузовой космический корабль Cargo Dragon компании Илона Маска SpaceX совершил автономную стыковку с Международной космической станцией (МКС), доставив необходимое оборудование и продукты для космонавтов.

Видео успешной стыковки космического аппарата с МКС опубликовано в Twitter NASA.

Стыковка к модулю Harmony произошло в 17:30 по киевскому времени.

"Грузовик" Илона Маска доставил на МКС почти 3,3 тонны продовольственных припасов, оборудования и материалов для научных экспериментов.

SpaceX использовала модифицированную версию корабля, которая способна доставлять на 20% больше груза. Это был 23 полет Cargo Dragon на орбиту.

Напомним, ранее Маск поделился потрясающим видео приземления ракеты Falcon-9, которая вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту. На опубликованных кадрах вблизи можно увидеть момент приземления ракеты на площадку. За несколько часов видео просмотрели почти три миллиона раз.

Следующая публикация