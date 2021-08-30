Космический "грузовик" Илона Маска доставила продукты на МКС: видео стыковки

Новая версия корабля способна доставлять на орбиту на 20% больше груза.

В понедельник, 30 августа, модифицированный грузовой космический корабль Cargo Dragon компании Илона Маска SpaceX совершил автономную стыковку с Международной космической станцией (МКС), доставив необходимое оборудование и продукты для космонавтов.

Видео успешной стыковки космического аппарата с МКС опубликовано в Twitter NASA.

Стыковка к модулю Harmony произошло в 17:30 по киевскому времени.

LIVE NOW: A @SpaceX Dragon spacecraft approaches the @Space_Station delivering more than 4,800 pounds of @ISS_Research and cargo to the crew!



Docking to the orbiting lab is targeted for 10:30 am ET (14:30 UT): https://t.co/GDny8eDD6A — NASA (@NASA) August 30, 2021

"Грузовик" Илона Маска доставил на МКС почти 3,3 тонны продовольственных припасов, оборудования и материалов для научных экспериментов.

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SpaceX использовала модифицированную версию корабля, которая способна доставлять на 20% больше груза. Это был 23 полет Cargo Dragon на орбиту.

Напомним, ранее Маск поделился потрясающим видео приземления ракеты Falcon-9, которая вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту. На опубликованных кадрах вблизи можно увидеть момент приземления ракеты на площадку. За несколько часов видео просмотрели почти три миллиона раз.

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