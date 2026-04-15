"Космический Перл-Гарбор": в США заявили об опасных планах России

Россия может атаковать спутники ядерным оружием / © pexels.com

Реклама

Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия на орбите для поражения спутников, что может повлечь за собой масштабный глобальный хаос.

Об этом заявил глава Космического командования США генерал Стивен Вайтинг, сообщает The Times.

По его словам, Вашингтон серьезно обеспокоен такими планами Кремля. Речь идет о потенциальном создании противоспутникового ядерного оружия, которое может поразить объекты на низкой околоземной орбите.

Реклама

«Россия остается мощным космическим государством и продолжает инвестировать в средства ведения войны в космосе. Они рассматривают возможность размещения на орбите ядерного противоспутникового оружия, которое поставит под угрозу все спутники», — отметил Вайтинг.

Генерал подчеркнул, что подобный сценарий неприемлем, ведь может привести к серьезным последствиям как для военной, так и гражданской инфраструктуры.

Ядерный взрыв на орбите

По оценкам американских военных, ядерный взрыв на орбите может уничтожить или вывести из строя до 80% спутников. Это означает масштабные перебои в работе интернета, мобильной связи, GPS-навигации, а также в системах авиации.

Такой сценарий уже получил неофициальное название — «космический Перл-Гарбор».

Реклама

Кроме того, в США фиксируют активизацию российских действий в космосе с начала войны против Украины. В частности, речь идет о систематических попытках глушения GPS и спутниковой связи, уже влияющих на гражданскую авиацию в Европе.

Вайтинг отметил, что Россия таким образом пытается компенсировать преимущество США и НАТО в традиционных видах вооружения, ища новые способы воздействия, в частности, через космическое пространство.

В то же время, генерал предостерег, что будущие конфликты могут начинаться именно в космосе, ведь современные военные операции в значительной степени зависят от спутниковых технологий.

Несмотря на это, он подчеркнул, что война в космосе неизбежна, и главной задачей остается ее сдерживание.

Реклама

Эксперты также напоминают, что размещение ядерного оружия в космосе нарушает международный Договор о космосе, участником которого является Россия.