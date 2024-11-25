"Космический скунс": астронавты сообщили о вони на российском корабле, прибывшем на МКС

Это должна была быть обычная миссия по доставке около трех тонн продовольствия, топлива и других грузов на Международную космическую станцию. Но когда в субботу, 23 ноября, экипаж МКС открыл люк грузового корабля, астронавтов ждал сюрприз — токсичный запах.

Об этом пишет ArsTechnica.

"Открыв люк космического корабля "Прогресс", космонавты Роскосмоса почувствовали неожиданный запах и увидели небольшие капли, что вынудило экипаж закрыть люк", — говорится в заявлении NASA, опубликованном в воскресенье, 24 ноября.

По данным космического агентства, очистители воздуха и датчики загрязнения на борту орбитальной лаборатории контролировали атмосферу станции после обнаружения аномального запаха. К воскресенью диспетчеры полетов в Центре управления полетами в Хьюстоне определили, что качество воздуха внутри космической станции находится на нормальном уровне.

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Однако американское космическое агентство, возможно, несколько преуменьшает серьезность события. Известно, что запах был "токсичным" и побудил российских космонавтов немедленно закрыть люк, ведущий к космическому кораблю "Прогресс", который стартовал с космодрома Байконур в Казахстане в четверг, 21 ноября.

Череда проблем российской космической программы

Космонавты в российском сегменте МКС были вынуждены надеть защитное снаряжение и активировать дополнительную систему очистки воздуха. В американском сегменте станции астронавт NASA Дон Петтит сказал, что он почувствовал запах, похожий на спрей-краску.

В воскресенье днем в NASA заявили, что воздух на станции очищен и экипаж собирается вновь открыть люк грузового корабля.

Пока что неизвестно, что стало источником неприятного запаха, однако у предыдущих российских кораблей были различные утечки во время полетов. Так в феврале 2023 года у корабля "Прогресс", пристыковавшегося к МКС, разгерметизировалась система охлаждения.

Издание отмечает, что после начала полномасштабной войны России против Украины госкорпорация "Роскосмос" столкнулась с финансовыми и кадровыми трудностями. Вероятно, это привело к тому, что у российских космических кораблей, доставляющих людей и грузы на МКС стали регулярно возникать технические проблемы.

Напомним, два месяца назад на МКС произошла смена командования. Астронавт NASA заменила россиянина.

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