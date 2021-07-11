Космическое соревнование толстосумов определило победителя: миллиардер из Британии полетел покорять Вселенную

71-летний богач-астронавт провел в полете около двух часов

Космическое соревнование толстосумов наконец определило победителя. Миллиардер Ричард Брэнсон, основатель компании "Вирджин Ґалактик" из Великобритании, опередил своих конкурентов.

Об этом идется в сюжете ТСН.Тиждень.

Сегодня, 10 июля, в прямом эфире миллиардер из Великобритании Ричард Брэнсон отправился в туристический полет в космос. Старт сначала назначили на 16:00. Однако из-за погодных условий суб-орбитальный полет пришлось отложить на полтора часа. Впрочем несколько часов назад Ричард Брэнсон стартанул в сторону космоса.

Вместе с экипажем он поднялся на высоту — 86 километров 180 метров над уровнем моря, чтобы на себе проверить, будет ли комфортным корабль для туристов. Экипаж во время полета пошутил — в тот момент, когда на Земле всех мучает жара, им достаточно комфортно, кондиционеры работают хорошо.

Огромный самолет поднял космоплан с миллиардером на борту. Далее космоплан отделяется от своего носителя. И на собственном реактивном двигателе поднимается на грань амосферу и космоса.

71-летний богач-астронавт провел в полете около двух часов. Говорит — виды невероятные.

Ричард Брэнсон вместе с командой уже твердо стоит на своих двоих — он успешно вернулся на Землю. И выглядит очень счастливым.

А уже через 9 дней после Брэнсона в космос полетит самый богатый человек в мире — Безос. Эти полеты — начало частных космических перевозок, рассуждают новоиспеченные астронавты. И именно благодаря им обещают сделать космос ближе, то есть, доступным для обычных людей.

Правда, стоит такое путешествие примерно 250 тысяч долларов.

Новости недели: туры в космос для миллиардеров - реализация детской мечты или бизнес-проект будущего

Новости недели: Ричард Брэнсон в прямом эфире отправился в туристический полет в космос

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку