"Космос больше не является безопасной средой": Маск тайно встречался с лидерами Китая и РФ

В связи с этим Военно-воздушные силы США, Министерство обороны и другие агентства в данный момент расследуют деятельность Маска и SpaceX.

Гендиректор компании SpaceX, американский миллиардер и союзник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск неоднократно встречался с высокими должностными лицами Китая и России и не раскрыл об этих встречах информацию, как того требует федеральный закон.

Об этом пишет в колонке на Newsweek бывший член Конгресса от Техаса Ник Лемпсон и отмечает, что это совершенно непростительно.

"Встречи Маска с китайскими и российскими официальными лицами, возможно, были безвредными, но если так, то возникает вопрос: почему он не сообщил о них, как требуется? И даже если они были безвредными, они все равно свидетельствуют о системных уязвимостях, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты из-за их неспособности обязать своих подрядчиков не иметь связей с враждебными иностранными государствами", – пишет он.

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Лемпсон акцентировал, что в связи с этим Военно-воздушные силы США, Министерство обороны и другие агентства на данный момент расследуют деятельность Маска и SpaceX, напомнив, что компания миллиардера осуществила почти 80% спонсируемых правительством США запусков ракет, включая критически важные миссии по обеспечению национальной безопасности.

"Китай и Россия являются главными космическими соперниками Америки, и они работают вместе, чтобы бросить вызов космическому господству Америки. Конгресс и Космические силы должны быстро решить этот вопрос, приняв и внедрив новое законодательство, которое предусматривает более строгие требования к проверке и изъятию инвестиций", – считает он.

По мнению Лемпсона, космос больше не является безопасной средой, предназначенной только для исследований и научных открытий — это спорная область, где ставки являются высокими.

"Спутники лежат в основе глобальной связи, навигации и военных операций, в то время как контроль над космическими ресурсами может быть тем, что определяет экономическое господство в краткосрочной перспективе. Пробелы в безопасности и надзоре позволят противникам Америки использовать уязвимости в том, что может стать главной военной сферой будущего", – добавил бывший конгрессмен.

По мнению Ника Лемпсона, победа в космической гонке гораздо важнее, чем сохранение привязанности к какому-либо одному подрядчику.

"Люди, принимающие решения в США, должны делать то, что необходимо, без промедления", – резюмировал он.

Ранее The Economist писал о том, какой будет война в космосе между сверхдержавами.

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