Космос и ядерное оружие: НАТО готовит новый план защиты от агрессии России

Космос и ядерное оружие: НАТО готовит новый план защиты от агрессии России

В Североатлантическом Альянсе не исключают, что РФ может ударить на нескольких направлениях одновременно.

Министры обороны стран НАТО готовят новый генеральный план для защиты от любой потенциальной угрозы или нападения России.

Об этом сообщает Daily Mail и Reuters.

Отмечается, что Североатлантический альянс и в дальнейшем будет сдерживать Москву, несмотря на новую угрозу в лице Китая.

Эта конфиденциальная стратегия выходит за рамки существующих региональных планов обороны и направлена на подготовку к одновременной атаки со стороны Москвы. В НАТО считают, что Кремль может одновременно нанести удар:

в направлении Балтийского моря

в Черноморском регионе, возможно, включая применение ядерного оружия,

изломом компьютерных сетей,

из космоса.

"Концепция сдерживания и обороны евроатлантического региона" и ее план реализации нужны, поскольку Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику ближе к границам союзников", — отметили собеседники изданий.

В частности, они вспомнили, что в мае Россия стянула около 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной, что стало наибольшим количеством с момента оккупации Крыма в 2014 году.

Также Кремль модернизирует и заменяет советские военные космические системы, разрабатывает технологии на основе искусственного интеллекта для подрыва систем командования союзников, разрабатывает собственное "супероружие".

Ранее британские СМИ писали, что Лондон ведет переговоры с Украиной о продаже оружия "на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территории".

Напомним:

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