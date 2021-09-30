Косово и Сербия договорились о деэскалации: на линию разграничения зайдут силы НАТО

Косово и Сербия договорились о деэскалации: на линию разграничения зайдут силы НАТО

Стороны договорились создать рабочую группу по решению проблемы автомобильных номеров, из-за которых и возник конфликт.

Белград и Приштина договорились о деэскалации в Северном Косово.

Об этом рассказал спецпредставитель ЕС по Западных Балканах Мирослав Лайчак.

"После двух дней напряженных переговоров было достигнуто соглашение о деэскалацию", — написал он в Twitter.

Согласно тексту соглашения, подразделения НАТО (KFOR) зайдут на КПП "Ярине" и "Брняк" на админлинии с Сербией. В свою очередь спецназовцы Приштины должны быть отведены от пунктов пропуска.

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Также стороны договорились создать рабочую группу по решению проблемы автомобильных номеров жителей Северного Косово, населенного сербами. На машинах сербов Косово — преимущественно сербские, а не косовские номера.

Отметим, что последний конфликт между Косово и Сербией именно из-за номерных знаков авто.

Власти Косово решили не пропускать транспорт с сербскими регистрационными знаками. На сербские автомобили должны устанавливать временные косовские номерные знаки — стоимостью пять евро.

Сербы Северного Косово начали вместо блокировать пропускные пункты и дороги у пограничных переходов. Сербия привела войска в приграничных с Косово регионах в боевую готовность. Власти Косово в ответ ввели в регион своих спецназовцев.

НАТО и ЕС призвали Белград и Приштину к деэскалации конфликта.

В свою очередь, силы Альянса прибыли на админлинию с Сербией и увеличили количество патрулей во всем Косово.

Отметим, что в результате войны 1999 между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН. В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признает многие страны, в том числе и Украины. Этническое большинство Косово — албанцы, которые составляют более 90% от всего населения. В то же время на севере Косово, в районе Косовской Митровицы, большинство населения — сербы.

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