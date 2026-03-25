Кит Келлог нашел неожиданное сходство между Зеленским и Трампом.

Кит Келлог сравнил Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, отметив их схожесть / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский очень похож на американского лидера Дональда Трампа.

Такое мнение высказал бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире американского телеканала Fox News.

«Он очень похож на президента Трампа. Он очень прямолинеен. Не на словах, а тем, как он есть, как он действует и как он говорит», — сказал Келлог.

Он подчеркнул, что война России против Украины — это не бизнес-соглашение. Кит Келлог также напомнил, что был в Украине и, в частности, на линии фронта, где лично видел мужество украинцев.

«Я отдаю должное украинцам. То, что они сделали за последние четыре года, — впечатляет. Они фактически остановили российскую военную машину. Я думаю, что со временем Путин должен просто осознать, что не сможет выиграть эту войну», — добавил он.

Напомним, что, по информации NYT, Трамп обозвал Келлога «идиотом» после его слов, что Зеленский «мужественный борец»

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Трамп относится к нему как к сыну и ждет от отношения к себе, как к отцу.