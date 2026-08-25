Кот открыл кран и затопил квартиру: всё закончилось неожиданно

В Германии кот затопил квартиру

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В Германии кот затопил квартиру, открыв кран на кухне. Из-за этого на место происшествия вызвали полицию и спасателей.

Об этом сообщила полицейская префектура Оффенбурга в пресс-релизе.

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Инцидент произошел в городе Баден-Баден. Накануне около 1 часа ночи владелица квартиры, которая на момент происшествия не находилась дома, позвонила в диспетчерскую службу, поскольку сначала не смогла связаться со своей «няней для кота».

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Она сообщила, что с помощью камеры видеонаблюдения, установленной в квартире, смогла установить: её кот, по всей видимости, открыл кран. После этого была вызвана пожарная служба Баден-Бадена, которая немедленно выехала на место происшествия.

На месте было установлено, что вода из квартиры уже капала в подвальное помещение соседа, расположенное ниже. Впоследствии удалось связаться с «опекуншей кота», которая передала ключ от квартиры, благодаря чему не пришлось вскрывать квартиру силой.

«После входа в помещение стал очевиден масштаб этой „пушистой неприятности“. На кухне был обнаружен кран, из которого брызгала вода. Кухня уже была настолько затоплена, что вода распространилась на другие комнаты. Пожарные временно сдержали воду с помощью полотенец. Спасатели вновь связались с владелицей квартиры и проинформировали её о необходимости срочного проведения мероприятий по осушению, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. Кот чувствует себя хорошо. Полиция не будет предъявлять ему никаких уголовных обвинений за повреждение имущества», — говорится в сообщении.

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