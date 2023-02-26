Кот помог полиции задержать мошенника: как пушистик выдал злоумышленника

Дома у подозреваемого были свекровь и кот, последний и разоблачил своего владельца.

Полиция задержала 25-летнего интернет-мошенника, разыскиваемого судом и прокуратурой. Место, где скрывался мужчина, выдал кот.

Об этом сообщает польская полиция Варшавы.

Полицейские рассказали, что задержанный подозревается в многочисленных онлайн-мошенничествах на популярном сайте продажи. Его разыскивали окружные суды в Лодзи, Щецине и Белостоке, а также прокуратуры Варшавы, Белостока, Грубешова, Срема и Дембицы, издавшие приказы установить его местонахождение и задержать.

"У 25-летнего парня три наказания в виде лишения свободы общим сроком 17 месяцев", – рассказала полицейская Паулина Онишко.

Во время операции по задержанию злоумышленника полицейские определили вероятное местожительство мужчины и вошли в дом. Дома была свекровь разыскиваемого, утверждавшая, что мужчину нет в доме.

Но внимание злоумышленников привлекло поведение домашнего питомца. Кот пристально смотрел на затемненное место под лестницей. Полиция проверила его и, наклонив толстое одеяло, нашли под ним 25-летнего разыскиваемого мужчину.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции и переведен в изолятор временного содержания.

Напомним, в Польше мошенник из Украины "кинул" на деньги двух соотечественников.

Еще раньше в Польше задержали 21-летнего гражданина Украины, который мошенническим способом снимал чужие деньги в банкоматах по кодам BLIK. Злоумышленник сумел выманить менее 50 тыс. злотых (около $11 150).

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