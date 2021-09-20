"Кота отдайте родственникам": видео обыска в комнате пермского стрелка попало в Сеть

Перед тем, как пойти с ружьем в университет, Тимур Бекмансуров попросил позаботиться про своего кота.

В квартире 18-летнего Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, провели обыск, кадры из которого появились в Сети.

Фото и видео с места обыска опубликовал Telegram-канал LifeShot.

На опубликованных кадрах — коробки из-под патронов, которые лежат на кровати, и сейф для оружия. На приобретение охотничьего ружья студенту денег не хватало, но финансами помог ему отец.

Родители Бекмансурова были разведенными, он жил только с мамой.

Перед тем, как пойти в универститет с ружьем, он оставил записку, в которые просил, в случае, если что-то произойдет с его матерью, передать его кота родственникам "Кот уж точно здесь ни при чем ", — написал он в записке, фото которой опубликовано в упомянутом Telegram-канале.

Telegram

Напомним, ранее журналисты обнаружили в соцсетях пост, который, вероятно, написал стрелок из Пермского университета. На своей странице подозреваемый написал, что "думал и мечтал об этом давно".

Новости мира: в Перми неизвестный устроил стрельбу в университете

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