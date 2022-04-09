Кота Степана из Харькова номинировали на самую престижную международную премию блоггеров

Деньги от продажи билетов будут направлены на помощь Украине.

Знаменитого кота Степана из Харькова номинировали на престижнейшую международную премию блогеров и лидеров мнений World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Об этом сообщается на официальной Instagram-странице премии. Мероприятие пройдет 18 мая в Каннах, Франция. Деньги от продажи билетов будут направлены на помощь Украине.

instagram.com/wibaglobal

"Мы очень рассчитываем на церемонию награждения World Influencers and Bloggers Awards с участием более 100 инфлюэнсеров. Их посты 18 мая помогут собрать значительную сумму для детей, пострадавших от войны в Украине", – говорится в сообщении.

instagram.com/wibaglobal

Отметим, что в конце марта мегапопулярный Instagram-кот Степан из Харькова "собрал" средства для животных Украины. Благодаря подписчикам коту Степану, который вынужден был выехать из Украины из-за российской агрессии во Францию, удалось собрать более 10 тысяч долларов. Деньги будут переданы зоозащитным организациям в Украине и Николаевскому зоопарку.

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