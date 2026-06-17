Котов похищали по всей стране: полиция раскрыла схему незаконной торговли животными — что известно

Десятки кошек вернули владельцам / © pexels.com

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Во Вьетнаме разоблачили сеть похитителей котов. Правоохранители провели масштабную операцию против незаконной торговли животными и спасли более 400 четырехлапых, которых, по предварительным данным, могли использовать для продажи на рынке мяса.

Об этом сообщает AFP.

Как сообщают местные органы власти и зоозащитники, во время спецоперации были задержаны девять подозреваемых. Следствие считает, что они входили в группу, занимавшуюся похищением домашних кошек и их последующим сбытом.

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Рейды прошли в провинции Тайнинь и городе Хошимин. Во время обысков полицейские обнаружили более 400 живых кошек, удерживаемых в клетках. Также было найдено около 80 погибших животных, которые хранились во льду, и еще более двух десятков кошек на другом объекте.

Домашних кошек годами похищали для продажи

По данным следствия, стражи порядка начали расследование после многочисленных сообщений об исчезновении домашних любимцев в Хошимине. Подозреваемые якобы в течение нескольких лет отлавливали котов в разных районах южного Вьетнама, после чего перевозили их во временные пункты содержания и продавали посредникам.

Зоозащитная организация Humane World for Animals сообщила, что около 40 спасенных кошек уже удалось вернуть их хозяевам. В то же время, часть животных не пережила последствий стресса и тяжелых условий содержания.

Напомним, во Вьетнаме употребление мяса кошек и собак не запрещено законом, однако продавцы должны иметь документы, подтверждающие законное происхождение животных.

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Именно отсутствие таких подтверждений и многочисленные случаи воровства стали основанием для масштабного расследования.

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