"Ковер" из 100 тысяч мертвых рыб обнаружили у берегов Франции: что известно

"Ковер" из 100 тысяч мертвых рыб обнаружили у берегов Франции: что известно

Представители рыбаков заявляют о "несчастном случае", однако активисты отвергают эту версию.

Во Франции расследуют возможное нарушение правил рыбалки после того, как одно из крупнейших в мире рыболовных судов выбросило в Атлантический океан около 100 тысяч мертвых рыб.

Об этом сообщает AFP.

В четверг, 3 февраля, неправительственная организация, занимающаяся защитой морских экосистем, Sea Shepherd обнародовала в Сети изображения мертвых морских жителей, выброшенных траулером FV Margiris в Бискайском заливе на атлантическом побережье Франции.

Активисты охарактеризовали произошедшее как "грабеж" и призвали французского министра моря Анник Жирарде отреагировать на инцидент. В пятницу Жирарден объявила о начале административного расследования и заявила, что "эти изображения, безусловно, шокируют".

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По данным Европейской ассоциации пелагических морозильных траулеров (PFA), представляющей владельца Margiris, речь идет о "несчастном случае" и "очень редком явлении", вызванном разрывом траулерной сети.

В то же время в Sea Shepherd отрицают эту версию событий, указывая, что это далеко не редкость и просто незаконный выброс более 100 тысяч нежелательных рыб.

"Это судно привыкло к таким "авариям на рыбалке". Оно уже участвовало в выбрасывании нежелательных уловов, — заявила глава Sea Shepherd France Ламия Эссемлали. — К тому же мы уже сняли другие корабли, которые также выпускают тысячи мертвых рыб на своем пути. Итак, на этих кораблях часто случаются "несчастные случаи".

В издании отмечают, что 6200-тонный и 143-метровый Margiris, названный британскими СМИ "монстром", ранее вызвал массовые протесты в Австралии, впоследствии его деятельность на территории страны запретили.

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