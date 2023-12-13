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КПП "Дорохуск-Ягодин" полностью разблокирован – как происходит проезд грузовиков

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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671
Время на прочтение
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КПП "Дорохуск-Ягодин" полностью разблокирован – как происходит проезд грузовиков

Пункт пропуска на границе Польши и Украины / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Пункт пропуска в Дорохуске полностью разблокирован.

Пункт пропуска на границе Польши и Украины "Дорохуск-Ягодин" полностью разблокирован, на проезд всей очереди грузовиков нужно больше суток.

Об этом сообщает RMF24.

Так, проезд на пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск" проходит полностью беспрепятственно, польская сторона прогнозирует, что все грузовики из очереди в украинскую сторону пропустят примерно через 30 часов.

В полиции Хелма рассказали, что грузовик, который в понедельник, 11 декабря, сломался на развороте возле КПП и усложнял проезд, уже убрано и движение на въезд и выезд из Украины происходит беспрепятственно.

Напомним, польские забастовщики пригрозили снова заблокировать пункт пропуска "Дороъуск-Ягодин" уже в марте — подробности.

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Дата публикации
Просмотры
671
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