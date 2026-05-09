Мир
426
2 мин

Крах близок: как Путин загнал Россию в тупик и что будет дальше

Режим диктатора приближается к краху из-за экономической слабости и потери международного влияния.

Анастасия Павленко
Россия слабеет, и Путин не может этому помешать / © Associated Press

Президент России Владимир Путин действительно загнал Россию в стратегический, экономический и политический тупик. Война против Украины, внутренние репрессии и экономическое давление постепенно меняют логику функционирования системы.

Об этом пишет издание The Economist.

Война против Украины отразилась на глобальном балансе. Европа снизила зависимость от российских энергоресурсов, а роль России в международных институтах постепенно ослабевает. Одновременно ядерный фактор используется как инструмент давления, вызывающий дополнительную международную изоляцию.

Издание выделяет четыре фундаментальные причины упадка:

Цена войны

Модель «спецоперации», не мешавшая жить обычным россиянам, развалилась. Теперь за амбиции диктатора вся страна платит инфляцией, налогами и разрушением инфраструктуры, не понимая конечной цели.

Дефицит правил

За последние три года в России произошло наибольшее перераспределение собственности из 90-х — конфискованы активы на $60 млрд. Даже лоялисты стремятся к стабильным институтам, чтобы защитить награбленное, но Путин предлагает только право силы.

Геополитическое фиаско

Россия утратила статус арбитра. Европа отказалась от ее газа, а ядерный шантаж обесценил место Москвы в Совете Безопасности ООН.

Кризис идентичности

Россия веками определяла себя через противостояние с Западом. Теперь эта ось исчезла, а внутренний смысл существования правительство предложить не может.

Напомним, в России рейтинг поддержки президента Владимира Путина упал до 65,6 процента — самого низкого уровня с начала его военной кампании. В то же время с начала года он снизился на 12,2%. Россияне все больше готовы подвергать сомнению власть кремлевского диктатора.

Причиной «бунтов» против Путина называют упадок экономики страны и отсутствие прогресса в войне против Украины, которая продолжается уже пятый год.

