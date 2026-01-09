Крах режима Мадуро в Венесуэле: как Путин меняет стратегию

Путин и Мадуро / © ТСН.ua

Реклама

Еще год назад Кремль демонстрировал твердую поддержку Николасу Мадуро, закрепляя статус Венесуэлы как своего главного форпоста в Западном полушарии через договор о стратегическом партнерстве. Однако стремительная спецоперация США, приведшая к падению каракасского режима, обнажила иллюзорность российской «зонтичной» защиты. Теперь, когда Мадуро находится в Нью-Йорке, российская дипломатия вынуждена экстренно адаптироваться, пытаясь представить очередной крах своего союзника как пространство для новых стратегических маневров.

Об этом сообщает CNN.

Российский МИД ожидаемо осудил действия Вашингтона. Сергей Лавров выразил «решительную солидарность» и.о. президента Делси Родригес, а представитель РФ в ООН Василий Небензя обвинил США в «неоколониализме». Однако сам Путин сохраняет заметное молчание. В отличие от Си Цзиньпина лидер Кремля не спешит с персональными заявлениями.

Реклама

Это молчание продолжается и на фоне захвата американцами судна под российским флагом. Эксперты видят в этом признание слабости: после крушения режима Асада в Сирии и ударов США по Ирану, устранение Мадуро стало третьей большой неудачей Москвы за короткий срок.

Рейд американского спецназа стал болезненным ударом по репутации российского ВПК. Венесуэла годами вооружалась системами С-300 и Бук, а Мадуро хвастался 5000 зенитных ракет, которые должны сделать небо над Каракасом неприступным.

«Похоже, эти системы ПВО не очень хорошо сработали, не правда ли?» — иронически прокомментировал успех операции министр обороны США Пит Хегсет.

Несмотря на унижение, Путин может использовать прецедент Трампа в свою пользу. Открытое провозглашение США своей сферы интересов в Латинской Америке и намерения Гренландии дают Путину идеологическое прикрытие для его собственных имперских амбиций.

Реклама

Если Вашингтон может «захватывать» лидеров в своем полушарии, Кремль считает, что имеет аналогичное право на «ближнее зарубежье», в частности, на ликвидацию независимости Украины.

Давление США на Данию через Гренландию — это подарок для Москвы, стремящейся взорвать трансатлантическое единство.

Пока Мадуро готовится к суду, Путин демонстрирует непреклонность на внутренней арене. Во время рождественской службы он снова назвал войну против Украины «священной миссией», сравнивая роль солдата с божественным поручением.

Хотя зрелище Мадуро в наручниках является неприятным напоминанием о неспособности Путина изменить режим в Киеве, лидер Кремля делает ставку на то, что в мире «новой дипломатии канонерок» Трампа выживает сильнее. Путин сигнализирует: он готов продолжать свою «игру престолов», где сила и есть единственное международное право.

Реклама

Что предшествовало

Напомним, 3 января США задержали лидера Венесуэлы Николаса Мадуро во время спецоперации в Каракасе. Мадуро и его жену вытащили из спальни американские войска во время рейда, приведшего к их захвату.

По их информации, пара была захвачена ночью, когда они спали.

Также в издании добавили, что рейд, проведенный элитным подразделением «Дельта» армии США, не привел ни к каким жертвам среди американцев.

Венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро и его супруге, Силии Флорес, предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Супруги обвиняют в сговоре с целью наркотерроризма, поставке кокаина, а также хранении оружия и взрывчатки, которые могли быть использованы против Соединенных Штатов.

Реклама