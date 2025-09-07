Краска с неба: россияне пожаловались на "систематические атаки" в Швеции - что произошло

РФ заявила об очередном нападении на посольство в Швеции Фото: Russian Embassy in Sweden

В воскресенье утром, 7 сентября, на территорию российского посольства в Швеции неизвестный дрон сбросил пластиковый пакет с краской.

Об инциденте сообщило дипломатическое представительство РФ в своем Telegram-канале.

В посольстве страны-агрессорки назвали это «очередным нападением с использованием беспилотника».

В заявлении напоминается, что предыдущая подобная атака на посольство произошла 25 мая, а еще несколько схожих инцидентов зафиксировано против Торгового представительства России в Швеции, а именно в Стокгольме 17 июня, 5 июля и 21 августа.

Российские дипломаты жалуются, что дроновые атаки длятся более года и, по их мнению, уже превратились в «систематическое явление». В то же время, полиция Швеции до сих пор не установила ни исполнителей, ни организаторов этих акций.

Представители посольства также заявили, что Стокгольм «последовательно игнорирует» обязательства по Венской конвенции 1961 г. по безопасности дипломатических учреждений, и возложили «полную ответственность за последствия» на шведскую сторону.

Напомним, 25 мая посольство РФ в Швеции уже сообщало о случае, когда дрон сбросил емкость с краской у главного входа.

Представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что Швеция получит официальную ноту протеста. А российские пропагандистские медиа, в частности RT, утверждали, что это уже 12-й подобный инцидент в течение года.

В прошлом году Швеция строит новые субмарины, чтобы сдерживать Россию в Балтийском море.

Ранее говорилось, что шведские спецслужбы подозревают, что церковь Казанской иконы Божией Матери в Вестеросе может быть прикрытием для шпионской деятельности России.