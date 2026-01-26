Краснодарский край содрогнулся от взрывов: дроны атаковали НПЗ и еще одно предприятие (видео)

Беспилотник / © ТСН.ua

В Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, Россия) в ночь на 26 января дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод и еще одно предприятие. Возникли возгорания.

Об этом сообщили Оперативный штаб Краснодарского края и местные жители в соцсетях.

По данным Оперштаба, фрагменты БпЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани. Пострадал человек, которого госпитализировали с неугрожающей для жизни травмой.

«Также на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб», — указано в заявлении.

Российские медиа пишут, что целью, вероятно, был местный НПЗ. По данным местных жителей, на нефтеперерабатывающем заводе горит одна из бочек.

Кроме того, обломки беспилотников повредили три дома. Обломки также нашли на территории еще четырех частных домовладений.

Минобороны России утверждает о сбитии 40 беспилотниках над страной: 34 — в Краснодарском крае, 4 — над акваторией Азовского моря, по 1 — в Брянской и Калужской областях.

Атаку на заводы в Славянске-на-Кубани сняли на видео

Напомним, в ночь на 21 января в Краснодарском крае РФ обломки беспилотников упали на территорию Афипского НПЗ, вызвав небольшой пожар, и повредили два дома в Приморско-Ахтарске. Власти уверяли, что огонь ликвидировали, пострадавших и серьезных разрушений инфраструктуры нет.