Красное сообщение: как Россия и Беларусь охотятся на своих врагов через базы данных Интерпола

Россия активно злоупотребляет возможностями Интерпола по преследованию российских оппозиционеров за рубежом. Еще хуже ситуация с Беларусью, которую Интерпол теперь поставил под постоянный мониторинг.

Интерпол является крупнейшей полицейской организацией в мире. Он служит мощной доской объявлений, используемой правительствами и правоохранительными органами, чтобы объединиться для преследования беглецов по всему миру. В лучшем случае это помогает отслеживать убийц и террористов.

Но это также новое оружие для диктаторов и автократов в охоте за политическими врагами, что дает им власть проникать через границы и захватывать свои цели — даже в демократических странах.

The New York Times рассказывает о том, как некоторые страны используют Интерпол в своих целях.

Красные сообщения

Красное сообщение Интерпола, по своему смыслу ближе всего к международному ордеру на арест, давно подвергается спорам. В Перу задержан известный венесуэльский журналист. В Австралии остановили египетского искателя убежища. А Уильям Ф. Браудер, лондонский борец за права человека, не раз становился мишенью для арестов Россией.

В ответ Интерпол усилил надзор, усложнив злоупотребление красными сообщениями сильнее, чем когда-либо. Но поскольку он был сосредоточен на контроле политически мотивированных злоупотреблений, другие уязвимые места остались.

Синие сообщения

За последнее десятилетие количество синих уведомлений – запросов об информации о ком-то – возросло примерно вдвое. Хотя Интерпол сейчас проверяет каждое красное сообщение, прежде чем его опубликовать, он не проверяет синие сообщения, пока они не распространятся. В ходе постфактум-проверок было выявлено 700 уведомлений с 2018 года, которые нарушали правила Интерпола.

Юристы говорят, что видят все больше случаев, когда синие сообщения используются странами, стремящимися обойти более строгие проверки красных сообщений.

Россия, например, смогла выдать синее сообщение для человека, ищущего убежища во Флориде. В нем утверждалось, что он находился в розыске за нападение и убийство мужчины, который, согласно российским судебным протоколам, был еще жив.

База данных украденных и утраченных паспортов

Одной из самых сложных систем для полиции Интерпола является его база данных похищенных и утраченных паспортов. Беларусь и Турция, например, превратили базу данных Интерпола в оружие для преследования диссидентов или изгнания их за границу. Злоупотребление этим инструментом стало столь серьезным, что Интерпол временно заблокировал Турцию от его использования, а Беларусь теперь находится под специальным мониторингом.

Такие случаи исправить труднее, чем сообщение, ведь Интерпол не имеет права переоформить паспорт, если его уже изъяли.

Прямые сообщения

Другие коммуникации, например прямые сообщения, известные как диффузии, между странами через системы Интерпола часто вообще не проверяются, но они могут привести к аресту.

Красные диффузии, требующие помощи определенной страны для ареста, систематически проверяются перед их распространением. Но только неопределенный процент других диффузий когда-либо пересматривается.

Сотрудничество Украины и Интерпола

Полиция Украины летом 2023 года начала сотрудничество с Интерполом по борьбе с бежавшими за границу коллаборантами. Каждый, кто был причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, правоохранители добавляют в соответствующую базу.

Интерпол и Россия: отношения после 24 февраля 2022

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Интерполе заявили, что вводят ограничения по сотрудничеству с Россией, в том числе все запросы от московского бюро организации будут предварительно проверяться на соответствие правилам Интерпола.

"Интерпол выражает глубокое соболезнование и скорбь о гибели и страданиях в связи с конфликтом в Украине", – отмечается в сообщении.

В то же время, Интерпол заявил, что не готов исключить Россию из своей сети.

"На политическом уровне раздаются призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно лидеры правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, отмечая серьезные проблемы безопасности, если обмен информацией будет прекращен", — объяснили в организации.

В Интерполе добавили, что недопущение любой страны-члена к обмену важной полицейской информацией даст преступникам четкие возможности, как совершать преступления, так и уклоняться от задержания, создавая разрыв в глобальной безопасности.

В то же время в организации сообщили, что чтобы предотвратить любое потенциальное злоупотребление каналами Интерпола по направлению на лиц в рамках конфликта в Украине или за его пределами, генсек ввел усиленные меры надзора и мониторинга в отношении России.

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