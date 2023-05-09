Красной площадью в Москве во время парада проехал танк, произведенный в Украине

Т-34 складывался на заводе в Харькове в течение 1940-1958 годов.

В этом году "парад Победы" в Москве был достаточно скромным – без авиации и с одним танком. По Красной площади проехался лишь один танк Т-34 1940-х годов, и то он музейный и произведенный в Украине.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Единственный танк, проехавший по Красной площади в москве (не фейк). Еще один музейный экспонат уехал", — написал он.

Стоит добавить, что танк Т-34 – советский средний танк периода Второй мировой войны, выпускался серийно с 1940 года. Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода. Он является самым известным советским танком и одним из самых известных символов Второй мировой войны. До настоящего времени сохранилось множество этих танков разных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов.

Заметим, что в Москве вдруг упразднили воздушную часть празднований. Что стало причиной такого решения – неизвестно.

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