"Красные линии" для Украины и надежда Путина на чудо: главные заявления Дмитрия Кулебы в интервью WSJ

Украина не должна быть постоянной жертвой, поскольку борется на всех фронтах за свое существование и территориальную целостность.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью авторитетному американскому изданию The Wall Street Journal говорил о средствах, которые будет использовать Украина в войне за свое существование, напрасные надежды Путина выиграть эту войну и нежелание Кремля вести переговоры о мире.

ТСН.ua собрал главные заявления, прозвучавшие от главы украинского внешнеполитического ведомства.

О "красных линиях" для Украины

По словам главы МИД, нельзя ждать от Украины сдержанности тогда, когда она ведет экзистенциальную войну.

"Украина не должна быть бесконечно жертвой. Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание, за свою территориальную целостность", – добавил Кулеба.

В этом контексте он подчеркнул, что нельзя требовать от Украины придерживаться определенных "красных линий", когда она защищает свои территории.

"Прежде всего, мы сосредоточены на нанесении ударов по объектам на оккупированных территориях Украины, на освобождении собственной территории. Но, конечно, представление о том, что Россия может делать в Украине все, что технически может себе позволить, тогда как Украина не имеет такого же права, концептуально, морально и военно неверно", — заявил он.

Министр добавил, что Украина пообещала США не использовать американское оружие для ударов по территории России, но это не распространяется на Крым, международно признанный украинской территорией.

О деоккупации Украины

"Крым ничем не отличается от остальной Украины. Украина вернет все свои территории, включая Крым, одни — военным путем, другие — дипломатическим", — отметил Кулеба.

О том, каким именно будет этот баланс деоккупации, то есть какая доля будет возвращена благодаря слаженным действиям ВСУ, а какая – за столом переговоров, по его словам, говорить еще рано.

О надеждах Путина

Глава МИД отметил, что президент России Владимир Путин все еще надеется на победу в войне против Украины.

"Путин и его ближайшее окружение надеются на чудо, которое произойдет и изменит ситуацию", — заявил Кулеба.

По его словам, поведение России свидетельствует о том, что Москва все еще стремится к военной победе, включая завоевание всей Украины. Поэтому министр вновь обратился с призывом к союзникам предоставить Украине больше оружия, включая танки западного производства, реактивные истребители и ракеты ATACMS.

О переговорах

Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на ряд заявлений Москвы о стремлении к мирным переговорам, действия государства-агрессора показывают, что оно не готово к диалогу.

Он добавил, что после вывода своих войск из Херсона оккупанты уже перебросили солдат на Донбасс, где пытаются захватить Бахмут.

"Они готовятся к новым сражениям, к новым наступательным операциям, а не к переговорам. Следовательно, ничто не говорит в пользу того, что Россия готова к переговорам", – подчеркнул Кулеба.

О будущем России

Дмитрий Кулеба заявил, что мировому сообществу не следует думать о том, как помочь России выжить, а смириться с тем, что быть нормальным членом международного сообщества это государство в таком виде не может.

"Я не думаю, что мир развалится, если распадется Россия. Но именно ее народ развалит свою страну, как это произошло с Российской империей", — добавил министр.

Напомним, ранее военный аналитик полковник Петр Черник назвал пять главных факторов, которые нужно реализовать для того, чтобы ликвидировать цивилизационную угрозу от Российской Федерации.

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