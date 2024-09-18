"Красные линии" Путина прямо противоречат его пропаганде": аналитик назвал слабые места диктатора

Если западные лидеры смогут наконец преодолеть свой страх перед эскалацией, они обнаружат, что Путин гораздо менее грозный, чем делает вид.

Последние так называемые "красные линии" главы Кремля Владимира Путина напрямую противоречат его собственной пропаганде. В частности, речь идет о предупреждении западных лидеров, которые могут позволить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия по российской территории. По словам президента РФ, это приведет к тому, что НАТО "вступит в войну" с Россией. Однако такое возложение на пустые угрозы подчеркивает лишь относительную слабость позиций диктатора.

Об этом пишет научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон в своей колонке для NV.

"Это означает, что страны НАТО, Соединенные Штаты, европейские государства находятся в состоянии войны с Россией", — цитирует Путина Дикинсон.

По словам аналитика, то, что глава Кремля пообещал принять "соответствующие решения" — неубедительно.

"Украина уже использует оружие, о котором идет речь, для нанесения ударов по оккупированным регионам, которые Путин считает российскими, не провоцируя одновременно никакой эскалации, не говоря уже о войне между Россией и НАТО. Комментарии Путина прозвучали на фоне усиливающихся предположений о том, что партнеры Украины готовятся снять противоречивые ограничения на использование дальнобойного западного оружия, которые пока не позволяют наносить удары по военным объектам на территории Российской Федерации, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция предоставили Украине ракеты дальнего радиуса действия, но до сих пор не позволяли Киеву использовать их на Однако все больше признаков того, что западные лидеры готовы пересмотреть свою позицию и дать Украине "зеленый свет", пишет Дикинсон.

Что означают угрозы Путина о Третьей мировой

Глава Кремля, очевидно, надеется запугать Запад и убедить союзников Украины в том, что было бы разумным сохранить нынешний запрет на нанесение ударов вглубь России. В то же время, его попытки представить этот вопрос как потенциальный переломный момент подрываются его же неубедительной реакцией, например, на рутинное использование Украиной поставленных Западом ракет дальнего радиуса действия в таких районах, как Крым, который Путин давно называет частью России.

"Если идея украинских авиаударов по российской территории действительно представляет собой красную линию для Москвы, почему она не отреагировала ни на одну из этих предыдущих атак?.." — задает вопрос Дикинсон.

По мнению автора, очевидная непоследовательность позиции Путина позволяет понять, какие реалии стоят за его империалистическими заявлениями во время вторжения в Украину.

Напомним, накануне в Кремле отреагировали на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина имеет право на удары по России по международному праву. Там возмущенно назвали "дальновидным и непрофессиональным" решение Столтенберга "серьезно не воспринимать заявления Путина о последствиях ударов по России западным оружием".

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