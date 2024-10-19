Красные линии США: в Конгрессе требуют реакции Белого дома на отправку солдат КНДР в Украину

Глава Комитета по разведке Палаты представителей направил письмо с требованием президенту Байдену.

Глава Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что США должны отреагировать на участие в войне против Украины подразделений армии Северной Кореи.

Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Также читайте Солдатов из КНДР экипируют в российскую форму: видео с полигона

"Почему администрация Байдена-Харрис не смогла активно информировать Конгресс о перемещении северокорейских войск в Россию? Сегодня я направил письмо президенту Байдену, требуя, чтобы его администрация дала Комитету по разведке ответы", — написал он.

Тернер добавил, что использование северокорейских войск в войне против Украины "должно стать красной линией для Соединенных Штатов и НАТО".

Напомним, эксперт рассказал, сколько понадобится времени северокорейским военным для освоения российской техники. По мнению Алексея Гетьмана, подготовка продлится как минимум несколько месяцев.

Читайте также: