"Красные метки" на улицах Москвы: российские силовики задержали подозреваемого

В канун 9 мая на улицах Москвы начали появляться "красные метки", россияне были в панике.
В Москве 16 мая правоохранители задержали мужчину, рисовавшего красные "кресты" на столичных улицах перед Днем Победы. Против него возбудили уголовное дело.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным правоохранителей, задержанный, 25-летний Константин Кочанов, нарисовал по меньшей мере три "креста": два возле домов на Большом Козловском переулке и один – на Нижней Красносельской улице.
Следователи считают, что граффити Константина "создают реальную угрозу подрыву безопасности государства". Кочанов стал фигурантом дела о хулиганстве по мотивам политической ненависти.
Напомним, у Путина придумали новую цель "военной спецоперации" в Украине.
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