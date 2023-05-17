"Красные метки" на улицах Москвы: российские силовики задержали подозреваемого

В канун 9 мая на улицах Москвы начали появляться "красные метки", россияне были в панике.

В Москве 16 мая правоохранители задержали мужчину, рисовавшего красные "кресты" на столичных улицах перед Днем Победы. Против него возбудили уголовное дело.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным правоохранителей, задержанный, 25-летний Константин Кочанов, нарисовал по меньшей мере три "креста": два возле домов на Большом Козловском переулке и один – на Нижней Красносельской улице.

Следователи считают, что граффити Константина "создают реальную угрозу подрыву безопасности государства". Кочанов стал фигурантом дела о хулиганстве по мотивам политической ненависти.

Напомним, у Путина придумали новую цель "военной спецоперации" в Украине.

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