"Красных линий" Путина больше нет: что пишут западные СМИ о наступлении ВСУ в Курской области

Операция сил обороны в Курской области остается одной из главных тем мировых медиа.

Ведущие западные СМИ следят за развитием ситуации в Курской области. Непонятно, какие последствия операции ВСУ, но многие соглашаются, что Украина застала российских военных врасплох и создает проблемы для Кремля.

ТСН.ua собрал последние статьи ведущих изданий о наступлении ВСУ на Курщину.

После нескольких дней операции издание Washington Post написало, что вторжение украинских войск на запад России стало самым большим вызовом для Владимира Путина со времени восстания наемников Вагнера в 2023 году.

"В то время как российские военные стремятся отразить неожиданную атаку — возникают вопросы относительно просчетов в разведке и стратегии, которые позволили украинским войскам пересечь границу и захватить, по оценкам некоторых российских аналитиков, около 100 квадратных миль территории в Курской области — самая большая контратака на российской земле со времен вторжения Путина в Украину", — пишут журналисты.

Wall Street Jornal в своей редакционной колонке подчеркнула смелый шаг Украины о вторжении в Курскую область. Как отметила редакция, Кремль считал, что его территория является убежищем от начавшейся войны. Но это не так.

В частности, WSJ отметила, что Путин был счастливым империалистом. Он мог вторгнуться в Украину и воевать на ее территории, будучи уверенным, что Россия – под защитой.

"Это изменилось, когда Украина отправила элитные войска в Курскую область для совершения операции, которая удивила и смутила Кремль", — пишет WSJ.

То, что россиян застали врасплох, по мнению издания, демонстрирует, насколько сильно они считали свою территорию защищенной. Это было одной из целей путинских заявлений о борьбе с НАТО и использовании ядерного оружия. Он хочет, чтобы США и западноевропейские правительства сдерживали Украину, чтобы она воевала только на своей территории.

Еще в одной недавней статье WSJ отметила, что в то время как украинские войска захватывают российскую территорию, Кремль утверждает, что это не имеет большого значения.

В то же время, считает издание, украинское наступление на Курск поднимает вопрос о российском военном потенциале и о том, где на самом деле проходят "красные линии" Путина.

Сдержанная реакция Путина на вторжение, по мнению издания, заставляет задуматься над тем, какие "красные линии" действительно существуют у российского лидера, и не было ли стратегической ошибкой промедления Запада с вооружением Украины, вызванное опасениями относительно российской эскалации, и не было ли это стратегически ошибкой.

WP со ссылкой на российских блогеров отметила, что некоторые российские аналитики выражали опасения, что отвоевание захваченной украинскими войсками территории может занять много времени, если полномасштабное контрнаступление российских подкреплений затянется еще на несколько дней. Украинские бригады должны были бы окопаться на укрепленных позициях, что потенциально дало бы Киеву мощный козырь на будущих переговорах о прекращении огня или мирных переговорах.

Foreign Policy обращает внимание на геополитические последствия "Курской битвы". Мол, пример Киева должен помочь Западу принять лучшие решения в потенциальной войне с Китаем.

Текст начинается цитатой милитарного теоретика Карла фон Клаузевица: "Оккупация плохо защищенной или незащищенной территории — это преимущество само по себе, и если это преимущество заставит врага бояться вероятных худших последствий — его можно считать коротким путем к миру".

Автор текста Весс Митчелл, отвечавший за отношения с Европой и Евразией в Госдепартаменте США при президентстве Дональда Трампа, отмечает: важно дать возможность Украине бить западным оружием по всей территории России, потому что именно в этом ключик к скорейшему завершению войны. А умиротворение России очень отвечает интересам Запада, поскольку два года полномасштабной русско-украинской войны показали, насколько Вашингтон и его европейские союзники не готовы к большим войнам.

"Подход Джо Байдена с постепенным расширением украинских возможностей на самом деле только истощает военные склады Запада. Уже известно, что для восстановления запасов до уровня начала 2022 года по некоторым позициям – например, пусковые установки HIMARS – понадобится пять лет, если производство будет продолжаться такими же темпами, как сейчас. Это идеальный сценарий для Китая или других врагов Запада, у которых в мыслях вооруженный конфликт", — пишет Митчелл.

Чтобы выйти из этой ситуации победителем, следует скорее завершить российско-украинскую войну поражением России. Украина в августе показала, как этого можно добиться. А после этого активно разрабатывать, производить и копить оружие. Поскольку именно плохо вооруженный Запад и является наибольшим поводом для эскалации напряженности в мире – а не пустые заявления Путина или, например, Медведева.

BBC называет украинскую операцию на Курщине "самым дерзким, самым смелым и наиболее рисковым шагом за этот год".

Business Insider пишет, что главной тактической цели Украина также постепенно достигает: россияне перебрасывают боеспособные подразделения по важным для них направлениям. В частности, незначительное пока количество войск переправлено в Курск из Донецкой и Запорожской областей. Для содержания оккупированной российской территории требуется ресурс, прежде всего, военный. Готова ли Украина выделять его, учитывая дефицит военных на ключевых для себя направлениях – вопрос открытый.

Американское агентство Bloomberg обращает внимание, что украинская операция стала первым со времен Второй мировой войны случаем вторжения на территорию России.

Этот эпизод, по мнению издания, разоблачил хрупкость обороны российских границ, поднял боевой дух украинских военных и взорвал тщательно сконструированный Кремлем образ российского лидера Владимира Путина как "защитника простых россиян".

Таким образом, война, которую он начал против Украины, все больше распространяется на Россию, где люди в приграничных регионах живут под постоянным риском обстрелов, а беспилотники наносят удары по ключевым промышленным объектам.

Bloomberg также указывает, что российские военные проигнорировали предупреждающие сигналы о нападении.

По данным издания, разведка РФ предупреждала начальника российской армии Валерия Герасимова о возможном прорыве границы в Курской области за две недели до начала боев. Однако российский генерал и другие военные чиновники отвергли эту информацию. Никто не проинформировал об этом и Владимира Путина.

После двух лет российской военной агрессии Украина перешла в наступление, пишет британская Telegraph.

"Украинские войска быстро оккупировали 350 квадратных километров территории России и взяли десятки россиян в плен... Менее чем за сорок восемь часов Украина захватила больше территории, чем за все злосчастное контрнаступление лета 2023 года", — пишет издание.

Внезапная атака в Курской области унизила российскую армию, отмечают журналисты. И указывают, что наступательные действия Украины на Курском направлении не замедляются. Впрочем, журналисты сомневаются, что продвижение украинских войск в Курске будет долговременным, в том числе из-за давления европейских союзников.

Журнал Economist со ссылкой на источник в украинском Генштабе пишет о том, что захват Курской АЭС украинскими бойцами маловероятен. Ведь для этого нужно совершить 80-километровый марш и иметь силы больше, чем сейчас.

"Без надлежаще организованных сил мы повторим ошибки, которые россияне допустили севернее Киева в 2022 году. Мы отрезали их линии, и они стали легкой добычей", — пояснил источник издания.

Газета Welt публикует комментарий под названием "Самый интеллигентный маневр Украины". Его автор – шеф-корреспондент международного отдела этого издания Клеменс Вергин. Он считает, что "Киев, начав вторжение в Курскую область, изменил лицо войны".

Автор называет уже достигнутые результаты наступления "потрясающими". Кремль оказался в бедственном положении и вынужден консолидировать свои силы. Однако "три наиболее, возможно, важных эффекта носят психологический и политический характер", указывает комментатор Welt.

"Во-первых, Украина находится теперь в совершенно другой переговорной позиции, чем две недели назад, поскольку Киев мог бы теперь обменять российскую территорию на украинскую. Во-вторых, Курская операция дает мощный импульс боевому духу украинцев, на протяжении многих месяцев уже привыкших к тому, что с фронта поступают почти только плохие новости. И в-третьих, Киев показывает таким образом и западным партнерам, что эта война вовсе не проиграна", — пишет Клеменс Вергин.

В то же время журналисты издания Al Jazeera пообщались с проправительственными российскими журналистами и экспертами по оценкам операции. Те в один голос с официальной позицией России утверждают, что вторжение ВСУ в Курщину только отдаляет Украину от мирных переговоров, а значит, делает завершение войны более далеким.

Напомним, наступление на Курщину продолжается с 6 августа. Москва объявила в Курской, Белгородской и Брянской областях "контртеррористическую операцию", а не военное положение, для уменьшения масштабов вторжения в Курскую область, а также предотвращения панике или негативной реакции внутри страны.

Тем временем в Белгородской области уже объявили чрезвычайное положение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подразделения ВСУ углубляют прорыв в Курской области и Украина движется в направлении стратегической цели, поставленной для проведения этой спецоперации. В то же время украинцы учитывают гуманитарные потребности местного населения, поскольку соблюдают правила ведения войны.

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