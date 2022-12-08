Красный Крест приехал к украинским военнопленным и рассказал о просьбах пленников к родным

МККК также посетил российских военных, оказавшихся в плену на украинской земле.

Международный комитет Красного Креста (МККК) посетил украинских военнопленных, которых удержат власти России.

Об этом говорится на сайте МККК.

Делегаты МККК посетили также российских военных, оказавшихся в украинском плену.

По заявлению пресс-службы Красного Креста, делегаты проверят состояние военнопленных и обращение с ними, чтобы "передать новости их семьям".

Речь идет и о гуманитарной помощи пленным, а именно книг, предметов личной гигиены, одеял и теплой одежды.

"Такое посещение является важным шагом вперед в деле сохранения человечности в условиях жестокости международного вооруженного конфликта. Мы можем проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что семьи получают обновленную информацию. Я ожидаю, что эти посещения приведут к более регулярному доступу к всех военнопленных", — заявила президент МККК Мирьяна Сполярич.

На прошлой неделе Красный Крест провел два дня у украинских военнопленных, а на этой неделе делегаты были там еще один день.

Представители Комитета посетили российских военнопленных в тот же период. К концу месяца МККК планирует больше посещения.

"Команды МККК связываются с семьями военнопленных, чтобы поделиться новостями от их близких. Большинство из них являются краткими заметками о любви и личных новостях. Некоторые просят членов семьи не волноваться. Другие просят у них сигареты, носки и сладости", — говорится в источнике.

В МККК назвали сообщения и новости из мест содержания пленных "спасательным кругом для их страдающих родственников".

В Комитете отметили, что военнопленные – главный приоритет МККК.

"Мы не успокоимся, пока не увидим всех военнопленных", — сказала Сполярич, обращаясь к их семьям.

В Комитете напомнили, что все военнопленные имеют право на регулярные свидания с делегатами МККК, что гарантирует Третья Женевская конвенция.

"Хотя недавние визиты являются важным прогрессом, МККК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ для неоднократного посещения всех военнопленных в одиночку, где бы они ни содержались", — подчеркнули в пресс-службе Комитета.

На странице сайта предоставлены контакты работников МККК.

Добавим, что ранее Россия не выполняла статью 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В то же время, Международный комитет Красного Креста обещал обеспечивать связь украинских военнопленных с родными.

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