Красный Крест приехал к украинским военнопленным и рассказал о просьбах пленников к родным

МККК также посетил российских военных, оказавшихся в плену на украинской земле.
Международный комитет Красного Креста (МККК) посетил украинских военнопленных, которых удержат власти России.
Об этом говорится на сайте МККК.
Делегаты МККК посетили также российских военных, оказавшихся в украинском плену.
По заявлению пресс-службы Красного Креста, делегаты проверят состояние военнопленных и обращение с ними, чтобы "передать новости их семьям".
Речь идет и о гуманитарной помощи пленным, а именно книг, предметов личной гигиены, одеял и теплой одежды.
"Такое посещение является важным шагом вперед в деле сохранения человечности в условиях жестокости международного вооруженного конфликта. Мы можем проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что семьи получают обновленную информацию. Я ожидаю, что эти посещения приведут к более регулярному доступу к всех военнопленных", — заявила президент МККК Мирьяна Сполярич.
На прошлой неделе Красный Крест провел два дня у украинских военнопленных, а на этой неделе делегаты были там еще один день.
Представители Комитета посетили российских военнопленных в тот же период. К концу месяца МККК планирует больше посещения.
"Команды МККК связываются с семьями военнопленных, чтобы поделиться новостями от их близких. Большинство из них являются краткими заметками о любви и личных новостях. Некоторые просят членов семьи не волноваться. Другие просят у них сигареты, носки и сладости", — говорится в источнике.
В МККК назвали сообщения и новости из мест содержания пленных "спасательным кругом для их страдающих родственников".
В Комитете отметили, что военнопленные – главный приоритет МККК.
"Мы не успокоимся, пока не увидим всех военнопленных", — сказала Сполярич, обращаясь к их семьям.
В Комитете напомнили, что все военнопленные имеют право на регулярные свидания с делегатами МККК, что гарантирует Третья Женевская конвенция.
"Хотя недавние визиты являются важным прогрессом, МККК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ для неоднократного посещения всех военнопленных в одиночку, где бы они ни содержались", — подчеркнули в пресс-службе Комитета.
На странице сайта предоставлены контакты работников МККК.
Добавим, что ранее Россия не выполняла статью 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
В то же время, Международный комитет Красного Креста обещал обеспечивать связь украинских военнопленных с родными.
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