Красный снег и оранжевое небо: пыль из Сахары убивает европейцев и меняет климат

Пылевые бури, которые несут песок из Сахары, становятся все более мощными. / © Фото из открытых источников

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Уровень пустынной пыли с Сахары в европейских странах стремительно растет. Он охватывает уже не только южные регионы, но и добирается до Скандинавии и Британских островов. Хотя общее количество пылевых бурь не увеличилось, каждое такое вторжение теперь несет значительно большую массу песка, что оказывает непосредственное влияние на смертность и количество госпитализаций.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, опубликованного в научном журнале Nature.

Как ледники и алюминий раскрыли тайну

Отличить пустынный песок от городского смога очень сложно, поэтому ученые использовали алюминий в качестве главного маркера отслеживания, ведь он почти не образуется от местного транспорта. Специалисты объединили эти химические измерения со спутниковыми данными и искусственным интеллектом и смогли создать подробную пылевую карту континента.

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Чтобы заглянуть в прошлое, команда проанализировала лед на горе Монте-Роза в Альпах, где пыль послойно сохраняется еще с 1750 года. Оказалось, что в слоях льда за 2010–2020 годы сахарийский песок содержится вдвое больше, чем в период до начала глобального индустриального потепления.

Оранжевое небо и главные жертвы Сахары

Карта подтвердила, что Южная Европа вдыхает примерно в 2,5 раза больше пустынной пыли, чем северные регионы. Наибольший удар берет на себя Италия и центральное Средиземноморье, где фиксируют резкий рост показателей загрязнения воздуха.

Ярким примером последствий стала весна 2022 года, когда серия мощных пылевых вторжений окрасила небо над Европой в оранжевый цвет. Тогда песка из Африки прилетело так много, что снег в Пиренеях и Альпах практически стал красноватым.

Двойной удар: высыхание Африки и смена ветров

Исследователи пришли к выводу, что двигателем этих процессов стало постепенное высыхание пустынь и масштабное опустынивание территорий на севере Африки, в частности в Марокко. Другим опасным фактором стало глобальное изменение атмосферной циркуляции.

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Из-за новых моделей давления ветры просто научились гораздо эффективнее подхватывать и переносить гигантские объемы песка далеко на север Европы. Обе эти силы работают в одном направлении, и по мере потепления климата ситуация будет только ухудшаться.

Угроза здоровью и бессилию экостандартов

Рост уровня пыли сводит на нет попытки европейских городов очистить воздух от местных промышленных выбросов. По состоянию на 2021 год, только один сахарийский песок составлял почти треть от годового лимита загрязнения, установленного Всемирной организацией здравоохранения для Южной Европы.

По подсчетам медиков, в дни сильных пылевых бурь ежедневная смертность населения возрастает примерно на две трети процента. Наиболее уязвимой категорией остаются дети: уровень их госпитализации из-за проблем с дыханием увеличивается в три раза стремительнее, чем в аналогичных случаях среди взрослых.

Напомним, в этом году в Европе из-за рекордной жары умерли более 10 тысяч человек . Подавляющее большинство умерших — люди от 65 лет.

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