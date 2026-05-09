Кратчайший парад в жизни Путина: без военного пафоса, с отключениями Интернета и в изоляции

Путин без праздничного настроения

В Москве в субботу, 9 мая, прошел парад в честь российского Дня победы, впервые проведенного без военной техники. Парад длился всего 45 минут, что сделало его самым коротким в современной истории. В этом году Кремль, похоже, предоставил приоритет безопасности традиционной демонстрации силы.

Трамп объявил о перемирии между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии в войне между Россией и Украиной на три дня, начиная с 9 мая. По его словам, для России это важно для празднования Дня Победы, но для Украины это тоже важно.

Кроме остановки всех обстрелов, пройдет обмен пленными тысяча на тысячу.

Трамп заверил, что он попросил об этом шаге и на него согласились Путин и Зеленский. Он надеется, что это станет началом для окончания великой войны и переговоры по миру будут продолжаться.

Зеленский отреагировал на заявление. «На днях было много обращений и сигналов по поводу конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с нашими украинскими дальнобойными санкциями», — прокомментировал заявление Трампа президент Владимир Зеленский.

«Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой», — объяснил он в своем обращении, поблагодарив Трампа и его команду.

Отметим, в течение 8 мая напряжение вокруг парада в Москве набирало обороты — Кремль развернул дополнительную противовоздушную оборону и продолжал угрожать ответу Киева в случае атаки во время празднования Дня победы.

Владимир Зеленский отреагировал на новые угрозы Москвы.

«Многие сейчас новые угрозы от России. Хотя мы дали вполне логичную и понятную им позицию — будем действовать абсолютно зеркально», — сказал Зеленский в обращении, которое он записал с южного направления фронта после встречи с боевыми бригадами.

Зеленский отдельным указом разрешил России провести парад

Украина официально разрешила России провести на Красной площади в Москве парад до 9 мая в рамках трехдневного перемирия, анонсированного президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующий указ президента Владимир Зеленский опубликован на сайте ОП в пятницу, 8 мая.

«Учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация). На время парада (с 10 часов утра по киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения», — говорится в указе.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указ Зеленского, заявил: «Нам не нужно ничье разрешение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы насмехаться и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда».

Указ Зеленского о проведении парада в Москве также вызвал истерику среди российских военкоров. В своих постах они называют документ «унижением» и «информационной спецоперацией».

В частности, пропагандист Александр Коц пожаловался, что указ Зеленского обсуждают более активно, чем саму подготовку до 9 мая, и назвал это «информационной спецоперацией».

Пропагандистский канал «Старше Эдды» заявил о «психологическом давлении» на российскую ПВО и участниках парада: «Обратите внимание на координаты. Они не просто указали площадь, они очертили периметр. Это намек: „Мы знаем, где вы будете стоять“. Чисто психологическое давление на расчеты ПВО и участников парада. Завтрашнее небо над Москвой будет самым напряженным за всю историю».

Парад Победы: ужатая версия

Празднование Дня победы сократили почти вдвое по сравнению с юбилейным парадом 2025 года, который длился 1,5 часа.

Одни из кратчайших парадов состоялись в 2024 году, когда процессия длилась более 50 минут, и в 2023 году около 47 минут.

Лукашенко приехал поддержать своего давнего товарища

Впервые за 19 лет парад в Москве был проведен без военной техники: вместо ракетных установок и танков по Красной площади прошли только колонны солдат. Демонстрацию оружия заменили видеокадрами из БпЛА и ядерным вооружением. На видеозаписях также показали «образцы новейшей российской техники», в том числе беспилотники, а также атомные подлодки «Архангельск» и «Князь Владимир».

Парад сопровождался масштабными отключениями Интернета в центре Москвы. Он также прошел с ограниченным количеством зарубежных гостей.

Главной площадью Москвы промаршировали военнослужащие высших военных учебных заведений, участники войны против Украины, а также воевавшие в Курской области солдаты Северной Кореи.

Диктатор Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, заявил о «победах» на войне в Украине, несмотря на успешные украинские атаки по тылу РФ и замедление продвижения оккупантов на фронте.

Кто приехал к Путину

В мероприятии приняли участие лишь несколько иностранных гостей — в частности, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, король Малайзии Султан Ибрагим и президент Лаоса Тонглун Сисулит.

«В этом году парад проходит на фоне волны беспокойства в Москве относительно окончательного исхода войны в Украине, которая унесла жизни сотен тысяч человек, истощила экономику России и разрушила отношения Кремля с Европой», — пишет Reuters.

Лукашенко припер на парад своего сына Николая

Украинские дроны заставляют Путина прятаться в бункерах

Расширение ее ударов посредством беспилотников и ракет по всей России буквально загоняет главнокомандующего Кремлем Владимира Путина под землю, и является еще одним свидетельством роста военного могущества Украины, пишет Politico в статье, опубликованной 9 мая, когда в России традиционным парадом празднуют День победы.

Через четыре года после начала вторжения в Украину, когда ее столица Киев и президент Зеленский должны были быть захвачены через несколько дней, именно Путин, похоже, убегает, переходя из одного подземного укрытия в другое, отмечает издание.

Forbes также сравнивает, как украинский президент с начала войны появлялся на многочисленных видео на улице, открыто заявляя о сопротивлении российской агрессии, и как российский лидер «неуклонно отступает, изолируясь внутри архипелага массивных подземных бункеров».

Дата публикации 11:35, 09.05.26

