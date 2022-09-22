"Крайне недоволен вчерашним обменом": Кадыров возмутился из-за решений ФСБ и Минобороны РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился из-за решения кремлевских властей по обмену пленных, который состоялся 21 сентября.

Об этом Кадыров написал в Telegram.

"Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, совещались. А здесь… Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих", — написал он.

Глава Чечни расстроился из-за того, что обмен состоялся "на украинских условиях". Он отметил, что теперь российские оккупанты не будут брать пленных.

"Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в Азовсталь, выкуривали их из подвалов, погибали, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой. И потому неудивительно, что бойцы, которые увольняли Мариуполь и сейчас находятся, делают свое заключение — не брать фашистов в плен", — сказал Кадыров.

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