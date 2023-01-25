"Крайне опасное решение": посольство России в Германии — о поставках танков Leopard Украине

Российский дипломат сомневается, что после этого решения нормализуются дипотношения между РФ и Германией.

Посольство РФ в Германии назвало решение Берлина поставить Украине танки Leopard 2 "крайне опасным". Там заявили, что это "переводит конфликт на новый уровень противостояния".

Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в среду, 25 января, пишет CNN.

Это крайне опасное решение выводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям немецких политиков о нежелании ФРГ участвовать в таком. К сожалению, это повторяется снова и снова. И снова мы видим, что Германия, как и ее ближайшие партнеры, не заинтересована 'в дипломатическом решении украинского кризиса, настроенный на его перманентную эскалацию и безграничную накачку Киевский режим с все большим смертоносным оружием. "Красные линии" уходят в прошлое", — пожаловался российский дипломат.

Кроме этого, Нечаев упомянул о Второй мировой войне, заявляя, что Германия "забыла трудный путь послевоенного примирения между россиянами и немцами". Также он сомневается, что после этого решения нормализуются дипотношения между РФ и Германией.

"Решение (Германии — ред.) разрушает любое оставшееся взаимное доверие, наносит непоправимый вред российско-германским отношениям, которые и так находятся в плачевном состоянии, и ставит под сомнение возможность их нормализации в ближайшем будущем ", — сказал он.

Танки Leopard для Украины

Напомним, 25 января правительство Германии официально согласовало передать Украине 14 танков Leopard 2 собственного производства. Их передадут ВСУ из состава Бундесвера. Украина ждала этого решения с начала войны. Также канцлер ФРГ разрешил реэкспорт странам Европы.

24 января немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники заявило, что Германия приняла решение передать Украине основные боевые танки Leopard 2. Этому предшествовали интенсивные консультации с союзниками, "особенно в Вашингтоне".

По информации Spiegel, западные партнеры Украины планируют предоставить боевые танки для двух батальонов — это 80 Leopard — по 40 единиц. Кроме того, Соединенные Штаты Америки оснастят еще один батальон Abrams.

Германия помогает Украине, но есть нюансы...

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