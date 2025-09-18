Кража креста с купола украинской церкви в Польше: задержан подозреваемый

Мужчина в наручниках / © pixabay.com

В Польше правоохранители установили и задержали мужчину, который в городе Легница мог срезать металлический крест с главного купола храма Успения Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви. Задержанного подозревают не только в этой краже, но и в предыдущих попытках повредить имущество той же церкви.

Об этом сообщила местная прокуратура.

По официальным данным, был задержан 29-летний житель Легницы по имени Бениамин В. Мужчина хорошо известен полиции, поскольку уже имел несколько судимостей за имущественные преступления. Теперь ему инкриминируют кражу креста с купола и другие эпизоды. Ущерб от действий злоумышленника оценили в около 40 тыс. злотых.

Следствие выяснило, что эта попытка не была первой. Еще 4 сентября мужчина пытался похитить медные элементы крыши здания ризницы того же прихода. Используя лестницу, он залез на крышу, но из-за срабатывания сигнализации вынужден был бежать. Тогда злоумышленник не достиг своей цели, однако нанес повреждений на сумму около 2000 злотых.

А уже 9 сентября, готовясь к новому преступлению, подозреваемый похитил алюминиевые лестницы стоимостью более 1600 злотых, которые использовал для доступа к куполу храма, где срезал металлический крест.

Прокуратура отметила, что, кроме материального ущерба, это преступление имеет и моральное измерение. Ведь, уничтожив религиозный символ, мужчина оскорбил чувства верующих и осквернил место, предназначенное для проведения богослужений.

Теперь Бениамину В. грозит от трех месяцев до пяти лет заключения.

Напомним, 13 сентября посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что в городе Легница неизвестные повредили крышу и срезали крест с купола УГКЦ Успения Пресвятой Богородицы. Посольство немедленно направило ноту в МИД Польши, а Генконсульство Украины во Вроцлаве обратилось в местную полицию. Боднар подчеркнул, что такие акты вандализма недопустимы.