Кража креста с купола украинской церкви в Польше: задержан подозреваемый
Стало известно, кто мог срезать крест с главного купола украинской церкви в Польше. Задержан 29-летний мужчина, у которого уже были судимости за имущественные преступления.
В Польше правоохранители установили и задержали мужчину, который в городе Легница мог срезать металлический крест с главного купола храма Успения Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви. Задержанного подозревают не только в этой краже, но и в предыдущих попытках повредить имущество той же церкви.
Об этом сообщила местная прокуратура.
По официальным данным, был задержан 29-летний житель Легницы по имени Бениамин В. Мужчина хорошо известен полиции, поскольку уже имел несколько судимостей за имущественные преступления. Теперь ему инкриминируют кражу креста с купола и другие эпизоды. Ущерб от действий злоумышленника оценили в около 40 тыс. злотых.
Следствие выяснило, что эта попытка не была первой. Еще 4 сентября мужчина пытался похитить медные элементы крыши здания ризницы того же прихода. Используя лестницу, он залез на крышу, но из-за срабатывания сигнализации вынужден был бежать. Тогда злоумышленник не достиг своей цели, однако нанес повреждений на сумму около 2000 злотых.
А уже 9 сентября, готовясь к новому преступлению, подозреваемый похитил алюминиевые лестницы стоимостью более 1600 злотых, которые использовал для доступа к куполу храма, где срезал металлический крест.
Прокуратура отметила, что, кроме материального ущерба, это преступление имеет и моральное измерение. Ведь, уничтожив религиозный символ, мужчина оскорбил чувства верующих и осквернил место, предназначенное для проведения богослужений.
Теперь Бениамину В. грозит от трех месяцев до пяти лет заключения.
Напомним, 13 сентября посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что в городе Легница неизвестные повредили крышу и срезали крест с купола УГКЦ Успения Пресвятой Богородицы. Посольство немедленно направило ноту в МИД Польши, а Генконсульство Украины во Вроцлаве обратилось в местную полицию. Боднар подчеркнул, что такие акты вандализма недопустимы.