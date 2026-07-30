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Кремль блокирует интернет, чтобы контролировать людей во время массовой мобилизации: оценка ISW
Аналитики ISW считают, что атака Кремля на Telegram и оглашение Павла Дурова в розыск являются подготовкой к тотальному контролю информационного пространства в РФ на фоне предполагаемой военной мобилизации.
Российские власти сознательно создают юридические и информационные условия для полной блокировки Telegram и окончательной ликвидации открытого интернета в РФ, чтобы удержать контроль над обществом во время потенциальной принудительной мобилизации.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете.
Аналитики отмечают, что очередным этапом этой цензурной кампании стали действия Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, 29 июля объявившей соучредителя и гендиректора Telegram Павла Дурова в международный розыск. Силовики обвиняют его в якобы «содействии терроризму» из-за отказа удалять ресурсы, которые украинские спецслужбы и экстремистские организации якобы используют для координации диверсий и кибермошенничества.
Параллельно в Госдуме РФ уже звучат прямые угрозы официально признать Telegram «террористическим ресурсом». Член оборонного комитета Думы Андрей Колесник прямо заявил о такой возможности из-за нежелания Дурова подчиняться требованиям Кремля.
В ISW подчеркивают, что Москва уже долгое время использует поводы для «борьбы с терроризмом» и «дискредитацией армии» для подавления свободы слова. Несмотря на попытки пропагандистов и связанных с Кремлем милблогеров развеять беспокойство россиян, шаги спецслужб указывают обратное.
«Обвинение ФСБ против Дурова, вероятно, является продолжением усилий Кремля по созданию условий для блокирования Telegram в будущем. Это также может способствовать подготовке Владимира Путина к контролю общественной реакции в случае оглашения обязательной военной мобилизации», — заключают в ISW.
Ранее мы писали о том, что ФСБ объявила основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение в «содействии террористической деятельности».