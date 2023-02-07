Кремль боится влияния олигарха Пригожин: аналитики ISW нашли новые доказательства

Американские аналитики Института изучения войны считают, что Кремль опасается влияния бизнесмена, владельца ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. В Москве продолжают отказывать так называемому "повару Путина" Вагнера в легитимности и власти России.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Отмечается, в Кремле для этого, в частности, использовали иск Пригожина против российского журналиста Алексея Венедиктова. Так, 6 февраля суд в Москве отказался признать бизнесмена собственником и учредителем ПИК "Вагнера" после повторного рассмотрения его иска против Венедиктова.

К слову, Пригожин еще в июне 2021-го подал в суд на журналиста, чтобы опровергнуть заявление Венедиктова о том, что он владелец "вагнеровцев". Суд признал тогда информацию недостоверной.

Впрочем, 19 января этого года олигарх попытался отменить решение суда. Мол, журналист Венедиктов не лгал. Аналитики считают, что сделал это для того, чтобы компенсировать снижение своего влияния после замены "вагнеровцев" вокруг Бахмута в Донецкой области подразделениями регулярной армии России.

"Это подтверждает, что уменьшение зависимости российской армии от сил Вагнера вокруг Бахмута, вероятно, уменьшает влияние Пригожина в ближайшем окружении Кремля", – пришли к выводу в ISW.

Напомним, Пригожин отметился абсурдным заявлением. Мол, готов отступить от Бахмута, если президент Владимир Зеленский согласится на "дуэль в небе". Да, террорист хочет "воздушного боя" на самолете МиГ-29.

Читайте также:

ВСУ полностью контролируют Бахмут: "Вагнера" больше нет – командир Евгений Оропай – с передовой

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.