Кремль будет добиваться капитуляции Украины и не собирается изменять условия окончания войны — ISW

Выдвигаемые РФ условия прекращения войны с Украиной не изменялись за все время полномасштабного вторжения и равнозначные требования полной капитуляции украинской стороны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский повторил, что украинская Конституция и законодательство запрещают проводить президентские и парламентские выборы во время военного положения.

Зеленский заявил, что украинские власти смогут рассмотреть вопрос об отмене военного положения, когда "горячая фаза" войны завершится, и когда Украина займет "сильную позицию" с "сильной армией, сильным пакетом вооружений, гарантиями безопасности".

Аналитики напоминают, что закон Украины "О правовом режиме военного положения", принятый в 2000 году, предусматривает, что украинские власти могут прекратить военное положение "при устранении угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

"Кремлевские чиновники, включая Путина, неоднократно использовали умышленное неправильное толкование украинского законодательства и Конституции, чтобы утверждать, что Зеленский является нелегитимным президентом Украины после того, как Украина, соблюдая закон и Конституцию, не провела выборы в условиях военного положения 2024 года".

Напомним, что Путин пытается сформировать внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на российских условиях.

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