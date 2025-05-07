Россияне у Кремля / © Associated Press

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Россия готовит идеологическую основу для оправдания будущего военного конфликта с Западом. Для этого российские чиновники используют мифы о роли СССР во Второй мировой войне. Цель — сформировать государственную идеологию, которая будет охватывать будущие поколения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на утверждение российского руководства о том, что военное и политическое единство против общего врага «является единственным путем России к сильному и победному будущему».

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Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу не раз сопоставлял поражение нацистской Германии во Второй мировой войне с полномасштабной войной РФ против Украины. Кроме того, кремлевские чиновники превозносили «строго централизованную структуру» государственного комитета обороны Советского Союза, которая обеспечивала эффективную координацию и выполнение приказов на фронте и в тылу.

Отмечается, что российские власти повторяют нарративы, цель которых — оправдать полномасштабное вторжение в Украину, обвиняют коллективный Запад в подготовке к прямому военному конфликту с Москвой и в стремлении нанести стране-агрессору стратегическое поражение. В ISW оценивают, что такая риторика Кремля указывает на то, что он консолидируется вокруг неформальной государственной идеологии. Эта идеология основана на увековечении веры в то, что Запад полон решимости победить Россию.

Сообщается, что российские власти используют общеправительственные инициативы, чтобы поставить на руководящие должности участников войны против Украины. Кремль также использует долгосрочные риторические кампании для распространения веры в раздел мира на две группы — Запад и возглавляемый Россией «многополярный мир». Под этим мировоззрением Кремль пытается объединить общество, особенно элиту, для гарантий того, что любой преемник президента РФ Владимир Путин будет воплощать идентичные агрессивные и опасные идеалы, увековечивающие извечный конфликт с Западом и НАТО.

Напомним, накануне Шойгу обвинил НАТО и Евросоюз в якобы готовящейся войне с Россией. По его словам, западные спецслужбы ведут «широкомасштабную подрывную деятельность» против РФ, а экономические санкции якобы направлены на провоцирование протестов внутри страны.

Заметим, по информации The Telegraph, Великобритания тайно готовится к прямому нападению России, поскольку в Лондоне волнуются, что не готовы к войне. Чиновникам поручено обновить 20-летние стратегии экстренных мер и разработать новый план обороны страны.