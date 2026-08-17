Кремль готовил удар по Швеции изнутри: как российская разведка работала в стране

В Швеции сорвали операцию российской разведки / © pixabay.com

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Служба безопасности Швеции прервала масштабную разведывательную операцию РФ, которую долгое время курировала российская Служба внешней разведки. Главной целью Кремля было вмешаться в процесс принятия государственных решений, расшатывать противоречивые общественные вопросы и дискредитировать Стокгольм, НАТО и ЕС.

Об этом сообщили в Службе безопасности Швеции.

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Швеция сорвала операцию российской разведки: подробности

Для выполнения заданий по подрыву и дискредитации россияне привлекли агента, который работал в одной из дипломатических миссий в Швеции. Шведской контрразведке удалось подробно задокументировать деятельность фигурантов, включая конспиративные встречи.

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«Когда Служба безопасности узнала о попытках влияния, мы приняли меры, защищая жизненно важные ценности шведской безопасности и противодействуя дальнейшему влиянию. Этот случай показывает, что российская разведка и службы безопасности продолжают придавать приоритет традиционной разведывательной работе, вербуя человеческие источники, агентов, которые в свою очередь действовали и пытались влиять на других», — отмечает заместитель начальника операционного отдела Säpo Кристофер Веделин.

В Säpo отмечают, что Кремль действует расчетливо и на долгосрочную перспективу. В поле зрения российских спецслужб находится информация о шведской политической позиции, взаимодействии с НАТО и ЕС, поддержке Украины, военном потенциале Швеции, а также чувствительных темах, способных расколоть общество.

«Манипуляции с иностранным агентом длились уже давно с использованием конспиративных методов. Среди прочего агенту было поручено получать информацию, чтобы российская разведка могла влиять на принятие решений в Швеции и запятнать их. Служба безопасности смогла подробно отследить, как проходили встречи и что обсуждалось», — добавил Кристофер Веделин.

Оперативники напоминают: вербовка обычно проходит в несколько этапов через прямые контакты с представителями иностранных спецслужб. При обнаружении подобных подозрительных действий гражданам советуют зафиксировать время, обстоятельства контакта и повод для обращения, после чего немедленно сообщить Службе безопасности.

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В то же время, в шведских спецслужбах связывают активизацию российской агентуры с приближением парламентских выборов, которые состоятся в стране 13 сентября.

В Центре противодействия дезинформации Украины добавили, что Швеция — далеко не единственная цель Кремля. Всплеск фейков фиксируют и во французском медиапространстве относительно кандидатов президентской гонки 2027 года, которые поддерживают Украину.

Подобные манипуляции россияне разворачивали и во время местных выборов в Германии.

«В последнее время Россия системно усиливает гибридную агрессию против европейских стран, пытаясь расшатать общества, посеять недоверие и повлиять на общественное мнение. Для противодействия этим атакам необходима скоординированная работа государственных институций, медиа и гражданского общества», — добавили в ЦПД.

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Шведы ответили на провокацию РФ

Напомним, шведские ВВС в апреле оперативно подняли в воздух истребители JAS 39 Gripen для идентификации и сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и двух истребителей РФ над акваторией Балтийского моря.

Российскую авиагруппу обнаружили к северо-востоку от острова Готланд. Самолеты зашли через Финский залив, прошли между Швецией и странами Балтии на остров Борнхольм, после чего развернулись в направлении России.

В командовании Воздушных сил Швеции отметили, что этот полет носил характер «демонстрации присутствия», а перехват координировался с союзниками по НАТО. Нарушения воздушного пространства Швеции зафиксировано не было, а шведские пилоты сопровождали цели по всему побережью острова до их выхода из зоны интересов страны.

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