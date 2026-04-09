Кремль готовил взрывы для срыва выборов в Венгрии и обвинений в адрес Украины

Президент России Владимир Путин на фоне Кремля / © Associated Press

Российские спецслужбы вместе с подразделениями спецназначения, связанными с президентом РФ Владимиром Путиным, пытались повлиять на выборы в Венгрии, готовя скрытую диверсию со взрывами — так называемую операцию «под чужим флагом». Впрочем, этот план удалось сорвать сербским силовикам.

Об этом пишет Mirror.

По информации источников, российская сторона готовила серию подрывов, которые могли бы дестабилизировать ситуацию накануне голосования в Венгрии. В случае реализации сценария действующая власть, скептически относящаяся к ЕС, могла бы ввести чрезвычайное положение и перенести выборы, где ей прогнозируют сложную борьбу с проевропейской оппозицией.

РФ планировала взорвать газопровод и обвинить Украину

Сербская разведка обнаружила два взрывных устройства в приграничном городе Канижа — они были подготовлены к детонации и должны были повредить важный газопровод. К подготовке могли быть причастны российские спецподразделения спецназа и военная разведка ГРУ, которые планировали переложить вину на Украину.

Операцию разоблачили после того, как выяснилось, что взрывчатка имеет американское происхождение — это должно было создать впечатление причастности украинских сил. В то же время, по данным источников, эти материалы российские агенты вывезли из зоны боевых действий в Украине, чтобы инсценировать «украинский след».

Глава Сербского агентства военной безопасности Джуро Йованич подчеркнул, что Украина не причастна к инциденту.

«Взрывчатка была маркирована как американского производства, но это не указывает ни на заказчика, ни на исполнителя», — сказал он.

Кроме того, сербские спецслужбы владели информацией о возможной диверсии с участием человека из группы мигрантов, который, вероятно, проходил военную подготовку вместе с российскими силами.

Планы РФ повлиять на выборы в Венгрии

По замыслу организаторов, подрыв стратегического газопровода должен был спровоцировать кризис перед выборами и одновременно создать основания для обвинений в адрес Украины. Такие действия рассматривают как часть попытки Москвы повлиять на парламентские выборы в Венгрии, запланированные на 12 апреля.

«Украина не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках масштабного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии. В случае теракта или подобного события в Венгрии могут ввести чрезвычайное положение и отложить выборы — это выгодно России», — сообщил Mirror источник.

Партия Виктора Орбана «Фидес» стремится сохранить власть после 16 лет правления.

«Но оппозиционный лидер Петер Мадьяр сейчас демонстрирует хорошие результаты и может победить партию Орбана. Это было бы невыгодно России, и она делает все возможное, чтобы этому помешать», — добавил собеседник.

Источники отмечают, что главной целью этой операции было создание условий для вмешательства в избирательный процесс. Подобная тактика «операций под чужим флагом» не новая для России — она предусматривает использование иностранного или западного оружия для маскировки собственного участия.

«Россия отчаянно заинтересована в том, чтобы Орбан остался у власти, ведь он скептически относится к ЕС и тяготеет к Кремлю. Зато у оппозиции нет таких симпатий и она выступает за более тесные связи с Европой. Поэтому Россия делает все возможное, чтобы этому помешать, и параллельно пытается дискредитировать Украину», — сказал еще один собеседник издания.

Напомним, в марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке дронами на компрессорную станцию «Турецкого потока», назвав это попыткой энергетической блокады. Он заявил, что такие действия угрожают нацбезопасности, поскольку объект критически важен для поставок газа.

5 апреля президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаружении взрывчатки с детонаторами вблизи газопровода, ведущего в Венгрию, намекнув на иностранную логистическую поддержку инцидента. Он обсудил ситуацию с Орбаном, отметив важность объекта для обеих стран и необходимость высокой боеготовности из-за «геополитических игр». Венгерский премьер созвал внеочередной совет безопасности, однако, несмотря на серьезность находки, на этот раз воздержался от привычных обвинений в адрес Украины.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий категорически отрицает причастность Киева ко взрывчатке на «Турецком потоке» в Сербии. Он назвал это вероятной российской операцией «под чужим флагом», цель которой — манипуляция общественным мнением и вмешательство Москвы в венгерские парламентские выборы.