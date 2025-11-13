Москва запускает новую волну депортаций: украинцев из ТОТ отправляют на Дальний Восток / © Associated Press

Россия объявила о запуске так называемой "Программы развития Сибири" стоимостью 700 миллиардов рублей. Однако за официальными заявлениями об «индустриальном возрождении региона» скрывается подготовка к масштабному принудительному переселению жителей временно оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представляет инициативу как крупный инфраструктурный проект, однако, по оценкам аналитиков, речь идет о попытке реализовать новую волну имперской депортации.

По данным Центра национального сопротивления, на захваченных территориях уже начался первый этап этой кампании. В школы, больницы и коммунальные предприятия поступают закрытые письма с требованием определить «работников для долгосрочных командировок» на Дальний Восток. В списки приказывают вносить людей «без семейных обстоятельств», то есть наиболее уязвимых граждан, которых легче вывезти без общественного резонанса.

Фактически, Кремль воспроизводит советскую практику «организованных наборов», когда под видом трудовых программ депортировали целые народы — украинцев, крымских татар, чеченцев и других. Логика остается неизменной: сначала паспортизация, затем командировка, далее государственная программа переселения и, в конце концов, изменение демографического состава региона.

Сибирь сейчас страдает от нехватки рабочей силы, ведь сами россияне не спешат ехать в строгие условия. Именно поэтому Кремль пытается строить новую империю руками украинцев, оторванных от родного дома.

Напомним, как Россия 110 лет тому назад выселила миллионы украинцев. Ведь летом 2025 исполнилось 110 лет от массового изгнания украинского населения из Холмщины, Подляшья, Берестейщины, Волыни, Подолья и Галиции в глубь Российской империи.