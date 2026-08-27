Кремль готовит две волны мобилизации и собирается бросить на фронт еще 600 тысяч солдат — данные разведок

Российские солдаты / © Associated Press

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Россия планирует провести мобилизацию в 2026-2027 годах, рассчитывая набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч в следующем году.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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«Дополнительная мобилизация является реакцией российского политического руководства на потерю инициативы в войне, постоянный рост потерь на фронте и ощутимое замедление темпов рекрутинга контрактников в регионах РФ. Потери России в личном составе за январь-июль 2026 года составили около 240 тысяч человек, из них не менее 140 тысяч безвозвратны. В то же время в российский оккупационный контингент по контракту за это время привлекли 232 тысячи человек», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, подготовка мобилизованных лиц может занять 15–60 суток.

«Не исключается проведение подготовки части мобилизованных на полигонах Республики Беларусь», — добавили в Офисе президента.

Мобилизация в России — что известно

Российский лидер Владимир Путин готовится к мобилизации, об этом свидетельствуют данные разведки, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Путин не готов остановить эту войну. Есть данные разведки, что он готовится к мобилизации. Он хочет сделать это после выборов в Думу 21 сентября. Он хочет усилить мобилизацию. Не открыто, потому что боится своего общества, но оно сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию», — сказал украинский президент.

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По его словам, лидер РФ планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Раде национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что к осени 2026 года Россия готовит мобилизацию от 500 тысяч человек.

«Некоторых планируют бросать в бой в первые две недели для затыкания дыр на востоке, других будут готовить от луны для потенциального открытия нового направления фронта. Это такой план РФ», — отметил он.

Официально власти РФ о планах по мобилизации не объявляли.

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