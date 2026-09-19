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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Кремль готовит грязную ИИ-кампанию перед выборами в США— Daily Mail

Москва использует соцсети и ИИ, чтобы усилить конфликты и внедрить дезинформацию, пишут западные СМИ.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Промежуточные выборы в США пройдут в ноябре

Промежуточные выборы в США пройдут в ноябре / © Associated Press

Россия готовится к новым попыткам повлиять на избирательный процесс в США посредством дезинформации, искусственного интеллекта и других цифровых инструментов. Американские чиновники также ожидают активности со стороны Ирана и Китая.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, исследователи, отслеживающие российские информационные операции, за последнее время зафиксировали новую активность. В частности, сеть, ранее связываемая с кремлевскими троллями, распространила в X и BlueSky серию видео, созданных с помощью ИИ.

«В этих роликах содержались ложные или необоснованные обвинения в адрес демократов, баллотирующихся в Сенат. Среди прочего политиков обвиняли в коррупции, антисемитизме и поддержке прав ЛГБТК+», — отмечают журналисты.

Видео также оформляли так, чтобы они напоминали материалы известных американских и международных медиа, в том числе CNN, BBC и The New York Times.

Американские чиновники ожидают, что к информационным операциям может прибегнуть и Иран. В прошлом месяце Meta сообщила о сети аккаунтов в Facebook и Instagram, связанных с Ираном. Часть контента была создана с помощью ИИ и имела антиреспубликанское направление.

В преддверии ноябрьских выборов в США американские чиновники опасаются, что развитие искусственного интеллекта упростит иностранным государствам создание и распространение дезинформации. Технология позволяет делать такие кампании быстрее, дешевле и масштабнее.

Выборы в США 2026 – что известно

Америка приближается к решающим промежуточным выборам, на которых определится расстановка сил в обеих палатах Конгресса.

Во время голосования в ноябре выбирают заново:

  • все 435 мест в Палате представителей США - то есть полный состав нижней палаты Конгресса (его обновляют каждые два года, во время президентских выборов и во время промежуточных)

  • 35 мест (третина) из 100 в Сенате США - сенаторов переизбирают на шесть лет

  • ряд местных должностей, в том числе в этом году будут выбирать губернаторов 36 штатов и трех территорий США

  • ряд генеральных прокуроров и судей во многих штатах

Главный вопрос этих выборов — удастся ли демократам усилить свое присутствие в Конгрессе США настолько, чтобы усложнить жизнь Дональду Трампу и увеличить влияние парламента на путь его законодательных инициатив. Для этого Демократическая партия США будет стремиться вернуть себе контроль над Сенатом и Палатой представителей.

Согласно прогнозам, демократы имеют значительные шансы взять под контроль Палату представителей по итогам промежуточных выборов — и эти шансы выше, чем их перспективы завоевать большинство в Сенате.

Пристальное внимание будет уделено и выборам губернаторов, ведь именно между ними впоследствии могут появиться кандидаты в президенты США на выборах 2028 года. Будущие промежуточные выборы могут существенно улучшить перспективы американской поддержки Украины, если демократам удастся добиться какого-либо изменения баланса сил в свою пользу.

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