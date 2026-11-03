Кремль готовит новый план по США: как Путин хочет использовать результаты выборов — Bloomberg

Кремль / © Associated Press

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Кремль готовится к изменению политической ситуации в США после промежуточных выборов в Конгресс. В Москве рассчитывают, что ослабление позиций президента Дональда Трампа поможет добиться смягчения американских санкций и возобновить экономическое сотрудничество с США еще до завершения войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

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Если республиканцы проиграют демократам на выборах, Трамп может потерять часть политического влияния. В то же время это не означает, что он станет благосклоннее к Украине и Европе. Однако его возможности оказывать давление на Владимира Зеленского, заставляя согласиться на мирное соглашение, могут уменьшиться.

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В Кремле хотят убедить американского президента, что США и Россия могут вести бизнес без предварительного завершения войны. В преддверии выборов Трамп и Путин уже договорились о поставках российского дизельного горючего в США.

Посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер также пытались заинтересовать Путина возможными бизнес-проектами после заключения мирного соглашения. В частности, во время сентябрьских визитов в Киев и Москву они продвигали план возобновления поставок российского газа в Европу через американского посредника.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Москва намеренно затягивала переговоры до американских выборов, ожидая их результатов и пытаясь избежать новых санкций США.

По информации Bloomberg, в Кремле все меньше верят, что Трамп сможет заставить Украину принять российские условия. Поэтому Путин может сделать ставку на затяжку войны, усиление ударов по Украине и давление на европейских союзников Киева.

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Новые переговоры и возможные встречи Путина с Трампом

Следующий раунд переговоров между Украиной, Россией и США запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби. Однако Путин пока не демонстрирует готовности отказаться от требований к украинским территориям.

Также в этом месяце российский президент может встретиться с Трампом в Китае на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Кроме того, Путина пригласили на саммит G20 в Майами в декабре, но он еще не подтвердил участие.

Тем временем Россия готовится к продолжительной войне. После встречи Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года Москва увеличила военный бюджет на 2026 год почти на 60 млрд долларов — до примерно 200 млрд долларов. Аналогичные расходы запланированы и на 2027 год.

По данным Bloomberg, в октябре российская армия потеряла более 54 тысяч военных убитыми и ранеными. Это превысило темпы ежемесячного набора в армию.

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Трамп давит на Украину из-за ударов по российским НПЗ

Зеленский просит США предоставить больше ракет для систем Patriot в преддверии зимы. На минувшей неделе Вашингтон одобрил продажу Украине этих систем на 2,1 млрд долларов. Однако украинский президент опасается, что поставки перехватчиков могут начаться только через несколько лет.

В то же время, Трамп настаивает, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее американский президент также приостановил введение новых энергетических санкций против России, пытаясь сдержать цены на горючее перед выборами.

Зеленский предупредил, что договоренность о поставках российского дизеля в США может открыть Москве путь к аналогичным договоренностям по газу, удобрениям, замороженным активам и санкциям против российских граждан и компаний.

Отдельным риском для Украины может стать обострение ситуации вокруг Ирана. Эксперт британского Королевского института объединенных служб Эмили Феррис считает, что Трамп может сосредоточиться на иранском направлении, отодвинув войну в Украине на второй план.

Это, по ее словам, может поставить под угрозу американскую военную помощь Киеву, если Вашингтон решит направить ресурсы в противодействие Ирану или поддержку израильской ПВО.

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