Флаг Молдовы / © Unsplash

Россия может использовать связанных с Кремлем политиков и других влиятельных лиц в Молдове, чтобы после парламентских выборов 28 сентября спровоцировать массовые протесты.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что даже если ни одна партия не получит большинства, протесты могут являться инструментом давления для дестабилизации ситуации. Вероятным сценарием Кремля является попытка отстранить Майю Санду от власти.

Недавние соцопросы показали, что правящая прозападная Партия действия и солидарности (ПАС) рискует потерять большинство в парламенте. В то же время, неопределенные избиратели и голоса диаспоры могут существенно повлиять на итоги, ведь их позиции сложно спрогнозировать.

ISW обращает внимание, что Россия уже приступила к информационным манипуляциям. 23 сентября Служба внешней разведки РФ абсурдно заявила, что НАТО якобы планирует вторжение в Молдову с высадкой из Одесской области, чтобы запугать Приднестровье.

В то же время НАТО действительно проведет обучение «Дакийская осень 2025» в Румынии и Болгарии с 20 октября по 13 ноября с участием французских войск.

«Россия, вероятно, будет продолжать извращать информацию о присутствии войск НАТО, утверждая, что НАТО готовится к вторжению в Молдову 30 ноября», — предупредили в ISW.

