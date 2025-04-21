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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Кремль готовит россиян к войне с НАТО: аналитики указали признаки

Российские власти милитаризируют общество РФ для оправдания вторжения в Украину.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Кремль считает возможным конфликт с НАТО

Кремль считает возможным конфликт с НАТО / © ТСН.ua

Кремль применяет в отношении Финляндии и бывших республик СССР аналогичную тактику, которую он использовал против Украины, готовя информационную основу для потенциальной предстоящей агрессии РФ.

Об этом говорится в отчете ISW.

«Кремль продолжает переосмысливать нарративы, которые российские официальные лица неоднократно использовали для оправдания вторжения России в Украину, пытаясь еще больше милитаризировать российское общество в долгосрочной перспективе, вероятно, в рамках подготовки к предстоящему затяжному конфликту с НАТО», — указывают аналитики.

В ISW сослались на интервью российскому государственному журналисту Павлу Зарубину. В воскресенье, 20 апреля, он попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова прокомментировать рекомендацию руководства ЕС европейским лидерам и чиновникам воздержаться от посещения парада 9 мая в Москве.

В ответ Лавров обвинил ЕС в разжигании «неонацистской идеологии» в Европе и заявил, что Россия «сделает все возможное, чтобы эта идеология больше не подняла голову» и что она уничтожит нацизм «раз и навсегда».

Аналитики отмечают, что заявления Лаврова являются частью давних попыток Кремля ссылаться на вклад бывшего Советского Союза в победу над нацистской Германией и более широкие мифы о так называемой «Великой Отечественной войне» (как в России называют Вторую мировую войну — ред.) и паплюжить.

По мнению экспертов, эти усилия направлены на обострение негативных настроений среди населения России и вовлечение в поддержку милитаризации российского общества в долгосрочной перспективе.

Напомним, Литва усиливает безопасность Сувалкского коридора — малообитаемой лесистой равнины шириной 100 километров, которая соединяет ее с Польшей и граничит с Беларусью, союзником России и российским Калининградом.

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Дата публикации
Количество просмотров
1714
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